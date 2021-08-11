الأربعاء 11 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تمديد العمل بإجراءات الإغلاق المفروضة في ولاية فيكتوريا الاسترالية

كورونا
كورونا

أعلن رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال اندروز اليوم الأربعاء أنه سيتم تمديد العمل بإجراءات الاغلاق المفروضة في الولاية لمدة أسبوع أخر، محذرا من أنه في حال جرى تخفيف القيود قد تشهد الولايات ارتفاعا في حالات الاصابات بفيروس كورونا.

ونقلت شبكة ايه بي سي الاسترالية عن اندروز، رئيس الوزراء الولاية التي تعد ملبورن عاصمتها قوله " هذا أمر صعب بالنسبة لكل مواطن يريد أن يقوم بعمله ويتمتع بدرجة من الحرية، وهذا أمر غير ممكن بسبب سلالة دلتا".

وأشار اندروز إلى أنه في حال إلغاء القيود ستشهد الولاية ارتفاعا كبيرا في حالات الاصابة بالفيروس في فترة قصيرة للغاية.

وقد سجلت ولاية فيكتوريا 20 حالة إصابة محلية أمس الثلاثاء.

وكان من المقرر أن ينتهى العمل بإجراءات الاغلاق غدا الخميس، ولكن تم تمديدها الآن حتى 19 أغسطس الجاري على الأقل.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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وائل لطفي

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