تأجيل محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق فى قضية رشاوى لأسباب صحية

تأجيل محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق لأسباب صحية

تأجلت لأسباب صحية محاكمة رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما في قضية رشاوي تعود إلى أكثر من عشرين عاما وتتعلق بشراء معدات عسكرية.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية ، تحددت الجلسة المقبلة في 9 سبتمبر، وفق ما قرر القاضي بيت كوين في جلسة استماع قصيرة عبر الإنترنت.

وقال القاضي بيت كوين: "تأجلت المحاكمة إلى 9 و10 سبتمبر" في انتظار تقرير طبي حول حالته.

وفي قضية أخرى، حُكم على زوما بالسجن 15 شهرا في نهاية يونيو لتجاهله استدعاء لجنة تحقيق في فساد الدولة في ظل رئاسته بين عامي 2009 و2019. وقد بدأ تنفيذ عقوبته في الثامن من يوليو في سجن استكورت شرق البلاد.

وبعد تأجيل المحاكمة مرات عدة وتطورات أخرى في القضية التي تمتد لعقود، يواجه زوما 16 تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز تتعلق بشراء معدات عسكرية من 5 شركات أسلحة أوروبية في 1999 عندما كان نائب الرئيس.

وفي الجلسة السابقة الشهر الماضي، نددت النيابة العامة بطلب محامي زوما تأجيل المحاكمة لعدة أسابيع حتى يمكن عقدها بحضور المتهم بدلا من الجلسة الافتراضية، معتبرة ذلك "خدعة أخرى".

وعلي صعيد آخر ، أعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب أفريقيا تسجيل 10 آلاف و8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.



ونقلت صحيفة "ذا ساوث أفريكان" الجنوب أفريقية أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى مليونين و533 ألفا و466 شخصا.



كما شهدت البلاد تسجيل 190 وفاة جديدة بسبب الفيروس خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 74 ألفا و813 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي المتعافين مليونين و297 ألفا و974 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.