هاكرز يسرقون 600 مليون دولار من العملات الرقمية

أفادت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية بأن هاكرز سرقوا نحو 600 مليون دولار من العملات الرقمية بعد اختراقهم بروتوكول "بولى نيتوورك" الذي يتيح للمستخدمين تبادل العملات.

وأوضحت الوكالة أن هذا الاختراق قد يكون أكبر عملية سرقة في عالم التمويل اللامركزي.

وجاء في رسالة نشرها بروتوكول "بولى نيتوورك" على "تويتر" أن عشرات الآلاف من الأشخاص تأثروا بهذا الاختراق.

وذكرت الرسالة أن حوالى 33 مليون من عملة "تيثر" الرقمية المشفرة التي كانت جزءا من المبلغ الرقمي المسروق تم تجميدها من جانب الجهة التي أصدرت تلك العملة، مما حال دون إتمام سرقة القراصنة لهذا المبلغ.

وعلى صعيد آخر، أعلنت شركة مايكروسوفت أن أحد المهاجمين تمكن من الوصول إلى أحد وكلاء خدمة العملاء التابعين لها ثم استخدم معلومات من ذلك لإطلاق محاولات اختراق ضد العملاء.

وذكر موقع (ذا فيرج) التقني، أن مايكروسوفت حذرت عملاءها المتضررين، وينتمي المهاجم إلى مجموعة تطلق عليها مايكروسوفت اسم (نوبليوم) Nobelium وأنه كان لها حق الوصول خلال النصف الثاني من مايو.

وعرّفت الشركة المهاجمين باسم (نوبليوم)، وقالت إن هجمتهم تضمنت محاولة سرقة معلومات شخصية مثل كلمات المرور وأسماء المستخدمين وأرقام التعريف الشخصية.

وقالت مايكروسوفت إن الهجمات كانت جزءًا من حملة (نوبليوم) التي ركزت بشكل كبير على شركات تكنولوجيا المعلومات والحكومات في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن (نوبليوم) لم يعد بإمكانه الوصول إلى جهاز وكيل دعم العملاء.

وفي سياق متصل، في حادثة جديدة تعيد ملف القرصنة الإلكترونية إلى الواجهة، وجهت شركة مايكروسوفت أصابع الاتهام إلى قراصنة مقرهم روسيا بشن محاولات تسلل لاختراق أنظمة عملائها في محاولة لسرقة بيانات مهمة.

وأشارت الشركة إلى أنها شهدت هجمات جديدة من قبل هؤلاء القراصنة، مضيفة أنهم مسئولون كذلك عن هجمات "سولار ويندز" المعروفة والتي تعد أكبر عملية اختراق روسية كبيرة ضد الولايات المتحدة.