ضبط شبكة غير شرعية لفتح القنوات المشفرة وبثها فى الدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم المصنفات فى إعادة بث القنوات الفضائية المشفرة والغير مشفرة بالدقهلية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بقرية سنتماى بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية) بإنشاء وإدارة شبكة لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة والغير مشفرة وإعادة بثها للمشتركين معه نظير مبلغ مالى .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الدقهلية تم إستهداف المتهم المذكور حال إدارته الشبكة المُشار إليها وأمكن ضبطها بالكامل عبارة عن (محطة إستقبال الإشارة وفك شفرة القنوات – محطة معالجة الإشارة وإعدادها لإعادة البث – محطة التشفير وإعادة البث) .



بمواجهة المتهم إعترف بأنه المسئول عن إدارة وتشغيل الشبكة بهدف تحقيق أرباح مادية غير مشروعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مهام مباحث المصنفات

تتولى مباحث المصنفات الفنية مهام حماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها، والتصدى لعمليات القرصنة لحقوق المؤلف سواء كان سمعيًا أوبصريًا أومقروءً، وقد أنشئت الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية في عام 1981، حيث أن مصر من أوائل الدول التى أنشأت جهازًا شرطيا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية، لتواكب من خلاله المعاهدات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام، وحق المؤلف بصفة خاصة، كما تم إنشاء إدارة مركزية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات في عام 1996، وذلك عقب توقيع مصر اتفاقية منظمة التجارة العالمية “الجات”، كما تم استحداث فروع بكافة مديريات الأمن والمنافذ والموانئ والمطارات تابعة لمباحث المصنفات.

ما هى قضية المصنفات؟

تتثمل القضية الرئيسية لمباحث المصنفات الفنية، فى حماية حقوق الملكية الفكرية، وحق المؤلف والحقوق المجاورة، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، ووفقًا للاتفاقيات الدولية والتعهدات الناشئة عنها، وتنفيذ قوانين الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والملكية الفكرية هى كل نتاج العقل البشرى من اختراعات وابتكارات وعلامات تجارية، والأدبيات العلمية والأدبية، ولذلك يتم الحفاظ عليها تقديرًا للإبداع وحماية لحقوق أصحابها، وفي حال مخالفة حقوق الملكية الفكرية فإنك معرض للملاحقة من مباحث المصنفات الفنية،