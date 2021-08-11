سر رفض لويس جريس تقبيل سناء جميل فى رأس السنة.. عندنا بيت

كانت العلاقة بين الفنانة الراحلة سناء جميل وزوجها الصحفي الكبير لويس جريس واحدة من أهم وأجمل علاقات الزواج في الوسطين الفني والصحفي، ليس فقط لطولها ولكن لما حملته من مواقف جميلة جمعت بينهما خلال مشوارهما، وعبر برنامج ساعة صفا الذي استضافت خلاله صفاء أبو السعود النجمة الكبيرة الراحلة سناء جميل روت العديد من المواقف الطريفة التي جمعت بينها وبين زوجها لويس جريس لرفضه تقبيلها خلال حفلات ليلة رأس السنة التي كانا يشاركان بها.

كانت الفنانة سناء جميل واحدة من أهم نجوم الزمن الجميل في السينما والتلفزيون، فابنة مركز ملوي بمحافظة المنيا بدأت مشوارها مبكرًا بعدم وفاة والديها في سن العاشرة و التحاقها بمدرسة داخلية فرنسية في القاهرة، وكانت تهوى الفن من صغرها، وبالفعل التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وانضمت منه للمسرح القومي، وقدمت العديد من الأدوار السينمائية في الخمسينات من القرن الماضي، وهي ذات الفترة التي تعرفت خلالها على رفيق الدرب لويس جريس، والتي شهدت بداية حبهما مفارقة طريفة فلم يكن لويس يعرف ديانة سناء جميل وقرر في البداية أن يشهر إسلامه للزواج منها لكنه عرف فيما بعد أنها مسيحية.

وخلال استضافتها ببرنامج ساعة صفا روت سناء جميل بعض المواقف الطريفة بينهما وقالت :"أنا ولويس مر على زواجنا 35 عامًا ولم يقل لي خلالها أنا أحبك، هو يعرف جيدًا أن ينفذها لكنه لا يعرف كيف تقال، فعلى سبيل المثال كنا نخرج سويًا في ليلة رأس السنة استجابة لعزومات الأصدقاء، وبحكم العادة تجلس السيدات مع بعض وكذلك الرجال، وحينما تقترب الساعة من الثانية عشر، تقترب كل سيدة من زوجها وترقص معه، وكنت أميل على أذنه وأقول حينما ينطفئ النور قبلني، فكان يرفض ويقول لى لا أستطيع فماذا يحدث إذا أضاء النور فجأة، وحينها قلت له وما الذي سيحدث إذا أضاء فجأة أنا زوجتك بالمناسبة، لكنه كان يرفض ذلك".

وكشفت سناء جميل في ذات اللقاء أن بعض زملائه حذروه في البداية قبل الزواج وقالت:" جمال كامل وإحسان عبد القدوس وأحمد بهاء الدين وصلاح جاهين وأخرين في روزاليوسف حذروه قائلين أنك ستتزوج فنانة لها مستقبل، فيجب أن تساعده على مزيد من النجاح لكن إن دخلت الزيجة على أنك زوج وتتعامل على أنك سي السيد فسوف تتسبب في أزمة، فكل ما نطلبه منك حافظ على سناء".