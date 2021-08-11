«صحة السويس»: تواصل التطعيم المنزلى بلقاح كورونا لغير القادرين على الحركة (صور)

تواصل فرق التطعيم المنزلي المتنقلة بمحافظة السويس، طرق أبواب غير القادرين على الحركة أو التوجه للوحدات الصحية، لتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا.

تطعيم غير القادرين على الحركة ضد كورونا في المنازل

وقال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن فرق التطعيم المنزلي بصحة السويس تواصل جهودًا مكثفة للوصول لكافة الأماكن في مختلف أحياء المحافظة، والمرور على المواطنين الذين قد سجلو بياناتهم على رابط وزارة الصحه لتلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل لتطعيم غير القادرين على الحركة باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

تطعيم غير القادرين على الحركة ضد كورونا في المنازل

وأضاف «الحفناوي» أن هذا الإجراء تتخذه مديرية الصحة بالسويس، وذلك تيسيرًا على أهالينا من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من المرضى غير القادرين على الحركة، والذين يعانون من صعوبة الوصول للمراكز لتلقي التطعيم.

تطعيم غير القادرين على الحركة ضد كورونا في المنازل

وأشار مدير صحة السويس، إلى أن التطعيم المنزلي يأتي تتفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بهدف حصول جميع الراغبين على التطعيم.

تطعيم غير القادرين على الحركة ضد كورونا في المنازل

وفي سياق آخر، كرم وكيل وزارة الصحة بالسويس، الفريق الطبي بقسم طوارئ الجراحه والعظام بمستشفى السويس العام من أطباء وتمريض ممن شاركوا في استقبال مصابي حادث تصادم أتوبيس أحد الشركات مع أحد سيارات النقل، وإنقاذهم بكل احترافية وكفاءة.

تطعيم غير القادرين على الحركة ضد كورونا في المنازل

وتم تكريم الدكتور محمد نصر عبد السلام وكيل مدير مستشفى السويس العام، وصبحية عبد القوى مشرفة طوارئ الجراحة، بالإضافة إلى تكريم فريق التمريض، وهم «يسرى عبد الستار، ووليد السيد، وإبراهيم محمود، وحازم حسن، وأسماء عبد السلام، هاجر خالد يحيى».

تطعيم غير القادرين على الحركة ضد كورونا في المنازل

وأوضح «الحفناوي»، إلى أن الفريق الطبي والتمريض واصلوا عملهم على مدار 24 ساعه متصله، بدافع شخصي منهم حرصًا على إنقاذ الأرواح، موجهً الشكر لهم على ما قدموه من جهد وعطاء، مطالبًا جميع الفرق الطبية ببذل المزيد من الجهد.

تطعيم غير القادرين على الحركة ضد كورونا في المنازل

حضر التكريم، الدكتور رضا فكري، وكيل مديرية الصحة بالسويس، والدكتور أحمد محمد نوح مدير إدارة المستشفيات، وثريا حنفي مدير إدارة التمريض، والدكتور عبد الله سعد مدير مستشفى السويس العام، وآية السيد رئيسة تمريض المستشفى.