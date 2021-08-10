مسجل خطر يفقأ عين شاب لمنعه التحرش بفتاة بالهرم

أطلق مسجل خطر النيران صوب شاب منعه من التحرش بفتاة ما أسفر عن فقأ عينه، وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

أشارت التحريات أن مسجل خطر حاول التحرش بفتاة أثناء سيرها في شارع الهرم، وتصدى له شاب فنشب بينهما مشاجرة استل خلالها المتهم فرد خرطوش من ملابسه وأطلق رصاصة نحو المجني عليه أسفر عن فقأ عينه أمام المارة، وتركه غارقا في دمائه، وحاول الفرار.

تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مباحث قسم شرطة الهرم، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين طرفين بالخرطوش وسقوط مصابين، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين إصابة "م.م" في العقد الثالث من عمره بطلق خرطوش في العين، وإصابة شاب آخر، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين المجني عليه، ومسجل خطر، بعدما شاهد المتهم يتحرش بفتاة أثناء سيرها في شارع الهرم، وعند محاولة منعه من التحرش بها نشبت بينهما مشادة كلامية.

أضافت التحريات أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة بالايدى اخرج خلالها المتهم فرد خرطوش من بين طيات ملابسه وأطلق طلقات خرطوش استقرت أحدها في عين المجني عليه مما أسفر عن فقع عينه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث الهرم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش

يعتبر التحرش ظاهرة من ظواهر العنف ضد المرأة، والتي يعاقب مرتكبيها وفقا للقانون المصري، استنادا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، ويشمل التحرش لفظيا، أو بالفعل، أو سلوكيا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت.

إن عقوبات التحرش تختلف حسب نوع التحرش، والتأثير الواقع جراء فعله، ففي حالة التحرش اللفظي، يتم معاقبة المتهم المتحرش لفظيا عقوبة تتراوح من 6 أشخر إلى سنة، ويكون التحرش اللفظي عبارة عن كلمة تخدش الحياء، أو لفظ غير سوي، ويوجد التحرش باللمس الخارجي، والتحرش باللمس الداخلي، وتتراوح عقوبتهما من ثلاث إلى خمس سنوات، ويمكن أن تتجاوز السبع سنوات في بعض الأحيان حسب قسوة التحرش، وهناك بعض الحالات تصنف على أنها هتك العرض.