الكويت تسجل 3 وفيات و595 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند، الثلاثاء، تسجيل 595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 404463 حالة.

وقال السند، في بيانٍ، مساء اليوم، أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة، ليصبح مجموع حالات الوفاة في الكويت 2375 حالة.

أضاف أنه تم تسجيل 773 حالة شفاء جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في الكويت إلى 393957 حالة، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 97.40 في المئة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم "الصحة الكويتية"، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 230 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 8131 حالة، ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 580 حالة.

وأفاد السند بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 14896 مسحة، ليصبح مجموع الفحوصات 3541654، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 3.99 في المئة.

وفيما يتعلق بنسبة الإصابات بالمحافظات الكويتية، قال السند، إنها بلغت في حولي 28 في المئة، والأحمدي 27 في المئة، والعاصمة الكويتية 17 في المئة، والفراونية 15 في المئة، وأخيرًا الجهراء 13 في المئة.

في ختام بيانه، جدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني، موصيًا بزيارة حسابات وزارة الصحة الكويتية والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.