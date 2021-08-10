ولية أمر تستغيث من مصرفات المدارس الخاصة بالإسكندرية.. و«التعليم» ترد

استغاثت سارة فهمي ولية أمر أحد الطلاب بمدرسة خاصة في سموحة بالإسكندرية، بسبب زيادة المصروفات بالرغم من قرارات مجلس النواب بعدم الزيادة بعد مشادات من أولياء الأمور وتدخل شباب تنسيقية الأحزاب.

وأضافت ولي الأمر عبر صفحتها على «فيس بوك» أن محمد حمامي صاحب مدرسة انطونيادس في سموحة تحدى قرار الوزارة ومجلس الشعب، ورفع المصروفات بنسبة تتخطى الـ 18% كما رفع أسعار الكتب بنسبة تتجاوز 30%.

وتابعت: «عندما رفض أولياء الأمور ذلك أرسل تحذيرا لكل أولياء الأمور بدفع غرامة 5% لو لم يتم دفع المصروفات قبل بدء الدراسة، وعندما اشتكوا قالهم اللي عندكم اعملوه».

من جانبها قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت مصادر بالوزارة أنه تم تحويل الاستغاثة للتحقيق فيها.