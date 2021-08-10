الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طائرة العراقيين العالقين على الأراضي البيلاروسية تصل مطار بغداد

مطار بغداد الدولي
مطار بغداد الدولي

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء: وصول رحلتها الاستثنائية لمطار بغداد الدولي والتي خصصت لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا وحدودها المشتركة مع ليتوانيا.

وقالت الشركة -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز): إن "الرحلة التي هبطت داخل مطار بغداد الدولي مساء اليوم أجلت نحو 240 مواطن عراقي إضافة إلى نقل جثمان المتوفى العراقي جعفر الحارس والذي قضى نحبه على الحدود البيلاروسية الليتوانية على نفقة الشركة".

وأضافت: أن "وزارة النقل وإدارة الخطوط الجوية العراقية تبذل جهوداً استثنائية مع الكادر الدبلوماسي المقيم في مينسك لتقديم كافة التسهيلات اللازمة من أجل إتمام عمليات الاجلاء بنجاح واعادة المواطنين العراقيين الى ارض الوطن".

الجدير بالذكر، أكدت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين: أن الإجراءات المتخذة بشأن إيقاف السفر إلى بيلاروس تهدف لمنع استغلال العراقيين من قبل شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في تصريح صحفي: إن "لجنة تحقيقية تشكلت، وبمتابعة كادر دبلوماسي في موسكو، للوقوف على تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة مواطن عراقي على الشريط الحدودي الرابط بين بيلاروس وليتوانيا".

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف: أن "اللجنة اجتمعت بالجهات المعنية والتنسيقية المختصة في الحكومة البيلاروسية للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن الحادث".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية العراقية، البدء في إصدار جوازات مرور للمواطنين العراقيين العالقين في جمهورية بيلاروس، تمكنهم من العودة لبلادهم.

وأكد الاتحاد الأوروبي: أنه يتواصل مع المسؤولين العراقيين من أجل حثهم على تحمل مسؤولياتهم وإعادة قبول مواطنيها من المهاجرين الذين وصلوا إلى ليتوانيا بشكل غير شرعي عبر بيلاروس.

والشهر الماضي، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: إن بلاده ستحقق في عمليات تهريب المهاجرين العراقيين إلى ليتوانيا.

بغداد العراقيين بيلاروسيا ليتوانيا مطار بغداد الدولي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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