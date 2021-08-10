الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أبطال وصُناع فيلم «موسى» يحتفلون بالعرض الخاص

صناع العمل
صناع العمل

أقيم اليوم الثلاثاء، العرض الخاص للفيلم السينمائي الجديد “موسى”، بحضور صناعه وعدد كبير من ضيوف الشرف بينهم الفنان محمد محمود عبد العزيز وعلي ربيع وأحمد الشامي وهنا الزاهد ومصطفى درويش ونضال الشافعي وحسن ابو الروس  وآخرون .


كما حضر العرض الخاص كل صناع العمل على رأسهم الفنان كريم محمود عبدالعزيز وآخرون .


وكان قد كشف المخرج بيتر ميمي عن لقطات دعائية من الفيلم المنتظر عرضه "موسى"، وهو تجربة سينمائية جديدة، تدور ما بين الأكشن والخيال العلمي، ومن المقرر طرحه غدا الأربعاء في دور العرض، في حين يقام العرض الخاص للفيلم اليوم الثلاثاء بحضور أبطال العمل.
ونشر بيتر ميمي مؤخرا عبر صفحة الانستجرام الخاصة به لقطات دعائية من فيلم "موسي" وعلق عليها بكلمة واحدة وهي " مين متحمس".


وسيطر على البرومو الخاص بفيلم "موسى" قيام الروبوت بمشاهد أكشن ومعارك ومغامرات ومطاردات، حيث يخرج من قلب النيران، ويعدو أعلى سطح قطار، ويتعلق بسيارة مسرعة، وإضافة لتكوين هيئة الروبوت المتقنة، فإن أحد أهم عوامل الإبهار في الصورة أن معظم هذه المشاهد نهارية، وهو عكس ما يتجه له مصممو خدع الجرافيك في أفلام عالمية مشهورة، حيث يفضلون تقديم شخصيات الجرافيك في مشاهد ليلية أو بإضاءة منخفضة لإخفاء معالم الشخصية التي يظهر اصطناعها مع الحركة واختلاف زوايا الضوء، بينما يظهر موسى وهو يتحرك بخفة أقرب ما يكون للأجسام الطبيعية، كما حمل البرومو مفاجأة بنهايته وهو ظهور خاص للنجم أمير كرارة ملثما وبشكل مختلف.


وتدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.


فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرين.

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فوضى الطب

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