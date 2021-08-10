«الشيوخ الأمريكى» يمرر مشروع قانون البنية التحتية بقيمة تريليون دولار

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون البنية التحتية وقيمته تريليون دولار، ما يمثل فوزا كبيرا للرئيس جو بايدن وخطوة أولى على رأس أولوياته التشريعية.

وبحسب ما أوردته وكالة “رويترز”، فقد صوت أعضاء مجلس الشيوخ 69 مقابل 30 على مشروع القانون، الذي قادته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بقيادة السيناتور كيرستن سينيما (ديمقراطية) وروب بورتمان (جمهوري)، وصوت 19 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مع جميع الديمقراطيين لتمرير التشريع.

وسيتم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث يواجه مستقبلا غير مؤكد على الرغم من أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعهدت بأنها لن تمرر المشروع حتى يمرر مجلس الشيوخ الجزء الثاني من بنيته التحتية بخطوتين، وهي حزمة إنفاق شاملة بقيمة 3.5 تريليون دولار.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، ذكرت السبت الماضي، أن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن البالغة قيمتها 1200 مليار دولار لتمويل البنى التحتية والمنشآت، تجاوزت مرحلة أساسية في مجلس الشيوخ بفضل دعم واسع من الديموقراطيين ومن أعضاء جمهوريين.

وأشارت إلى أن هذه الخطة التي وصفها الرئيس الأمريكي بأنها "تاريخية"، هى ثمرة أشهر من المفاوضات وتوافق نادر بين أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في مجلس الشيوخ، موضحة أن الخطة تخصص نفقات فدرالية جديدة بقيمة 550 مليارا لاستثمارات في تطوير طرقات وجسور وفي وسائل النقل، فضلا عن الإنترنت السريع ومكافحة التغير المناخي.

وبينت أن قيمة الخطة تصل إلى 1200 مليار أي ما يوازي إجمالي الناتج المحلي في إسبانيا العام 2020، إذا ما احتسب تحويل أموال عامة مخصصة لمشاريع أخرى، لفائدة هذه الخطة.

وذكرت أنه بموافقة 18 سناتورا جمهوريا من بينهم زعيمهم ميتش ماكونيل النافذ جدا و49 عضوا ديموقراطيا، قرر مجلس الشيوخ إنهاء النقاشات حول مشروع القانون هذا، منوهة بأن هذا التصويت الإجرائي يحتاج إلى غالبية 60 صوتا. ويشكل مرحلة حاسمة إذ يعزز فرص إقرار النص في ما بعد بالغالبية البسيطة أي 51 صوتا في مجلس الشيوخ.