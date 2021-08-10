الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من المشروعات بأحياء الزهور والضواحي

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

عقد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لمتابعة سير وتطورات الأعمال القائمة بعدد من المشروعات الخدمية والقومية بنطاق أحياء الزهور والضواحي.

واستعرض عادل الغضبان، معدلات التنفيذ الحالية للمشروعات الجاري إنشاؤها الخدمية والتنموية أو غيرها بالأحياء، مشددا على ضرورة الالتزام بالخطط الزمنية لكافة المشروعات الجارى العمل بها.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المحافظة تشهد حاليا تنمية غير مسبوقة في عدد من المجالات تنفيذا لخطة التنمية المستدامة التى تحقق مستوى معيشى أفضل للمواطن وتوفر له كافة سبل الراحة، مشيدا بجهود الأجهزة التنفيذية وتعاونها لسرعة الانتهاء من كافة الأعمال طبقا للمواعيد المحددة.

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، قرارا بتخفيض مبلغ تقنين الوضع لمن ينطبق عليه الشروط والقواعد العامة للإسكان، الخاصة بتحديد مقابل التنازل عن ترخيص الوحدات السكنية ليكون 7 آلاف جنيها للغرفة السكنية الواحدة بدلا من 10 آلاف جنيها، وذلك استجابة لطلبات النواب خلال فعاليات جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أننا نهدف فى المقام الأول التيسير على المواطن فى ضوء الإمكانات المتاحة، لافتا أن جهود الأجهزة التنفيذية متواصلة لتحقيق أفضل مستوى معيشي للمواطن، وتحقيق التنمية فى كافة المجالات.

محافظ خط سير العمل بورسعيد الزهور

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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