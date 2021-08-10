هشام عطوة: مشروع «أهل مصر» حقق نجاحا كبيرا ونستعد للمرحلة الجديدة

حقق مشروع «أهل مصر»، الذي أطلقته الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، نجاحًا كبيرًا، بين المحافظات، حيث أنه يهدف إلى دمج أبناء المحافظات الحدودية، بأبناء المحافظات المركزية.

وقال عطوة في تصريحاته لـ«الدستور»، إن المشروع يجوب عدد من محافظات الجمهورية، وذلك لتعريف الأطفال بالمعالم المصرية، والتاريخ، فضلًا عن دمج كافة أطياف المجتمع المصري مع بعضه، بهدف خلق روح من الود والحب، ومحاربة أي أفكار ظلامية من الممكن أن يتعرضوا لها في المستقبل.

وأضاف أنه تم ختام أسبوع الدمج الثقافى من المرحلة الثالثة من الملتقى الثقافي "أهل مصر" للأطفال من المحافظات الحدودية، بقصر ثقافة الإسماعيلية، بحضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ومدير عام ثقافة الطفل ولفيف من قيادات الهيئة.

وأوضح أن الهيئة في الوقت الحالي تستعد للإسبوع الرابع، وجاري تحديد المحافظة المشاركة فيه.

وكانت قد شهدت فعاليات ختام الإسبوع الرابع، تفقد معرض نتاج الورش الفنية التي نفذت مع الأطفال طوال فعاليات الأسبوع والتي تنوعت بين جداريات، كمامات من القماش، قلادات وحلى من النحاس، كتب صناعة يدوية، وحدات إضاءة من الخشب، لوحات من الاكريليك، لوحات فنون تشكيلية، مشغولا معدنية كلينكان بالإضافة لمطويات لتجارب أدبية من نسج خيال الأطفال.

وتم عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الملتقى والورش المنفذة خلاله وانطباعات الأطفال، من إخراج جمال عثمان، أعقبه عرض مسرحية العرائس "هفتان وريان" نتاج ورشة المسرح تأليف أحمد زكريا، وإخراج عمرو حمزة، موسيقى وتسجيل صوتي رأفت موريس، أشعار حسام عبدالعزيز، وحازم حسين.

العرض يسلط الضوء على عدة قيم إيجابية يجب غرسها فى النشء منذ الصغر كي لا يتنازلوا عنها يوما ما وهى أهمية الصداقة، وبر الوالدين، والتعاون والمؤاخاة، ومساعدة الآخرين، كما تناقش قضية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الحفاظ عليها، واختتم الحفل بعرض فقرة فنية لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية.