الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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رئيس جامعة قناة السويس: 91.52% نسبة النجاح بـ«تمريض القناة»

الدكتور أحمد زكي
الدكتور أحمد زكي

اعتمد الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس كلية التمريض و جاءت النسبة العامة للنجاح 91.52%، وهنأ رئيس جامعة قناة السويس، طالباته المتفوقات بكلية التمريض على تميزهم وحصولهم على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فى حياتهم العملية والدراسية القادمة. 


من جانبه أشار الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن مجموع الطلاب بمرحلة البكالوريوس بلغ 165 طالبا وطالبة، حصل 52 طالبا على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف، و37 طالبا جيد جدا مع مرتبة الشرف، كما حصل 39 طالبا على تقدير عام جيد جدا، و21 طالب على تقدير جيد، وطالبين على تقدير مقبول.


وأعلنت الدكتورة وفاء عبد العظيم عميد كلية التمريض، أسماء العشر الأوائل وهم  فرحة عبد الحكيم عطية، بالمركز الأول الطالبة، ومن الثانى حتى الخامس بالترتيب  رشا حسين رمضان، و إسراء ممدوح محمد، و فاطمة عاطف غريب، و ايمان سالم سليمان .
وتابعت الدكتورة إيناس محمد عبدالله، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ومن السادس حتى العاشر بالترتيب  جاءت  الطالبات شيماء السيد على، أسماء رمضان حسين، ودعاء محمد متولي، و آيه محمد عبد الرؤوف، و أميره عبد الباسط حامد.


وصرح الدكتور تامر حسنين، مدير وحدة نظم المعلومات الادارية بجامعة قناة السويس بأنه يمكن للخريجين مشاهدة كافة النتائج المعلن،ة على موقع ابن الهيثم للخريجين عن طريق الرابط التالي grad.suez.edu.eg، ويتم الاستعلام عن النتيجة عن طريق الرقم القومي للخريج.

 

وعلى الجانب الآخر تنظم جامعة قناة السويس خلال الفترة من 14 - 19 أغسطس، لقاء الصداقة الثاني لجوّالي الجامعات المصرية تحت رعاية رئيس جامعة قناة السويس.

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