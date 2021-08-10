الإحصاء: 70% من البالغين بالولايات المتحدة تلقوا تطعيمات ضد فيروس "كورونا"

أظهرت البيانات الصادرة عن مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، أن قرابة 70 بالمئة من البالغين في الولايات المتحدة، فوق 12 عاما من العمر، تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا"، ما يمثل أيضا نحو 60 بالمئة من إجمالي عدد السكان.



ووفقا للبيانات الواردة على موقع المركز على الإنترنت، فقد تلقى حتى اليوم 195 مليونا و222 ألفا و906 أشخاص الجرعة الأولى من اللقاح على الأقل (8ر58 بالمئة من إجمالي السكان)، من بينهم 194 مليونا و998 ألفا و98 شخصا أعلى من 12 عاما من العمر (8ر68 بالمئة من إجمالي أصحاب تلك الفئة العمرية).

وبلغ عدد من تلقوا التطعيم كاملا 166 مليونا و654 ألفا و374 شخصا (ما يمثل 2ر50 بالمئة من إجمالي السكان)، من بينهم 166 مليونا و524 ألفا و108 أشخاص فوق 12 عاما من العمر، أي ما يمثل 7ر58 بالمئة من السكان في تلك الفئة العمرية.



وإجمالا، ارتفع عدد اللقاحات المقدمة لسكان الولايات المتحدة حتى اليوم إلى نحو 352 مليون جرعة، من أصل 56ر407 مليون جرعة جرى توفيرها حتى الآن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.