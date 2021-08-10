الثلاثاء 10 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية لسكان قرى «المعصرة والهنداو» بمركز الداخلة فى الوادى الجديد

قافلة طبية
قافلة طبية

نظم حزب "مستقبل وطن"، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، اليوم الإثنين، قافلة طبية مجانية في محافظة الوادي الجديد، بإشراف جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة.

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قافلة طبية

وقال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ عن الوادي الجديد، وأمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، في بيان إعلامي له، اليوم الإثنين، إن القافلة قدمت خدماتها بقرية "المعصرة" بمركز الداخلة، وضمت 5 تخصصات طبية "باطنية – أطفال – جلدية – أسنان – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 156 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها.

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قافلة طبية


وأضاف عبد الغني، أن تنظيم القافلة يأتي في إطار التوجهات العامة للدولة، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ومن منطلق حرص الحزب بالمحافظة على صحة المواطن، للوصول بالخدمة الطبية للمناطق النائية والمحرومة.

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قافلة طبية

وفي سياق آخر، شهدت قرى أسمنت بمركز الداخلة قافلة طبية ضمت 5 تخصصات طبية "باطنية – أطفال – جلدية – أسنان – أنف وأذن وحنجرة"، وجرى توقيع الكشف على 158 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها بالتعاون مع مجموع من الأطباء الشرفاء من أبناء المركز والمحافظة.

مستقبل وطن قافلة طبية مجانية الوادي الجديد تخصصات طبية المبادرة الرئاسية حياة كريمه النائية والمحرومة

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وائل لطفي

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