السعودية وأوكرانيا يبحثان سبل دعم و تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، سبل دعم و تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.



واستعرض الوزيران خلال اتصال هاتفي، الإثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية، وتطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكشفت وزارة المالية السعودية، اليوم، عن أرقام البيانات الخاصة بالميزانية الفعلية للمملكة العربية السعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021.

وأظهرت أرقام «المالية السعودية»، زيادة إيرادات المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة تصل إلى 85 في المئة، على أساس سنوي، والتي وصلت إلى 248 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى زيادة مصروفات المملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة بلغت 19 في المئة، والتي صلت إلى 252.7 مليار ريال سعودي.

ووفقًا لما أظهرته بيانات الميزانية السعودية الأخيرة، ارتفع إجمالي الدين العام للمملكة العربية السعودية في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، إلى 922 مليار ريال سعودي، في حين بلغ حجم الدين الخارجي للملمكة 387.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021.

وشهدت الميزانية السعودية، نموًا في الإيرادات غير النفطية بنسبة بلغت 31 في المئة، والتي تصل إلى 116 مليار ريال سعودي خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما بلغ نمو الإيرادات النفطية للمملكة خلال الربع الثاني من العام ذاته، نسبة بلغت 13 في المئة، والتي وصلت إلى 132 مليار ريال سعودي.

وأوضحت أرقام وزارة المالية السعودية للميزانية الأخيرة، أن مستوى العجز بلغ 12 مليار ريال سعودي خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، فيما تراجعت عجز الميزانية السعودية في الربع الثاني من العام ذاته، بنسبة تصل إلى 36 في المئة، والتي بلغت 4.7 مليار ريال.

كما أظهرت أرقام الميزانية السعودية الأخيرة، زيادة إنفاق المملكة على قطاع الصحة بنسبة تصل إلى 20 في المئة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، فيما بلغت إيرادات المملكة خلال النصف الأول من العام ذاته، 452 مليار ريال سعودي.