الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تفرض عقوبات شخصية على بريطانيين ضالعين في «أنشطة معادية لروسيا»

موسكو
موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، عن فرض موسكو عقوبات شخصية بحق عدد من المواطنين البريطانيين، ضمن "الرد بالمثل" على خطوة لندن، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة (أر تي عربية)الروسية.

وفي بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني، ذكر نيكولاي لاخونين، نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية: بأن حكومة المملكة المتحدة أعلنت في ديسمبر 2020 وأبريل 2021، عن فرض عقوبات شخصية ضد مواطنين روس، على خلفية مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان في الجمهورية الشيشانية وكذلك في إطار وثيقة "العقوبات الشاملة المضادة للفساد" التي صادق عليها البرلمان البريطاني، وذلك "بذرائع مصطنعة وسخيفة".

وتابع نيكولاي لاخونين، نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية قائلا إن لندن بخطواتها هذه أظهرت نواياها الحقيقية غير البناءة فيما يخص علاقات المملكة المتحدة مع روسيا.

وأشار نيكولاي لاخونين، نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية إلى أن بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي قامت بتوسيع مجموعة أدواتها في مجال العقوبات، بما في ذلك من أجل إبراز دورها الريادي في تشويه سمعة روسيا.

وذكر نيكولاي لاخونين، نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية: أن السهولة التي تظهرها لندن في إصدار إدانات وتحديد "عقوبات" لـ "مدانين"، لا يمكن اعتبارها سوى محاولة للتدخل في شؤون دولة أخرى وممارسة الضغط على المنظومة القضائية الروسية.

وقال نيكولاي لاخونين، نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية في ختام بيانه: "نجدد دعوتنا إلى قيادة بريطانيا للتخلي عن نهجها العدائي غير المبرر تجاه بلادنا"، محذرا من أن "أي خطوات غير ودية لن تبقى بلا رد ملائم ومتناسب".

كانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد فرضا عقوبات على روسيا عقب تسميم الجاسوس الروسي السابق سكريبال وابنته في لندن في عام.2018

وزارة الخارجية الروسية موسكو عقوبات البريطانيين لاخونين

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وائل لطفي

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