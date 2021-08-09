الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات الأمريكية تخرج 80 سيارة محملة بالنفط السوري باتجاه الأراضي العراقية

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أخرجت القوات الأمريكية، اليوم الاثنين، رتلا محملة بالنفط السوري باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.
وذكر التلفزيون السوري: أن القوات الأمريكية أخرجت رتلاً مؤلفاً من 80 آلية من صهاريج نفط معبأة بالنفط وناقلات وشاحنات محملة ومغطاة وبرادات برفقة عدد من المدرعات التابعة له إلى العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.
وكانت القوات الأمريكية أخرجت الخميس الماضي رتلاً مؤلفاً من 25 صهريجاً محملاً بالنفط من الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.
 

وفي سياق آخر .. داهمت مجموعات قوات سوريا الديمقرطية، المرتبطة بالقوات الأمريكية، عدداً من أقسام مخيم الهول للاجئين، وقبضت على عدد من قاطنيه.

وذكرت وسائل إعلام سورية: أن مجموعات قوات سوريا الديمقراطية طوقت عدداً من أقسام مخيم الهول، واقتحمت عددا من الخيام، واختطفت 5 أشخاص واقتادتهم إلى مقراتها القريبة، وسط حالة من الذعر والخوف سادت بين الأطفال والنساء داخل المخيم.

وتحتجز القوات الأمريكية في مخيم الهول، شرق الحسكة، عبر قوات سوريا الديمقراطية المدعومة منها، آلاف المهجرين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة، من مياه وأدوية وطبابة وغذاء وأمن وغيرها.
وفي سياق آخر.. أقرت اللجنة التوجيهية العليا للحكومة الإلكترونية السورية، خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة المهندس حسين عرنوس المكلف بتشكيل الوزارة، استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية والتي تسهم في رفع مساهمة قطاع تقانة المعلومات في الناتج المحلي وتعزيز الشفافية بين المواطن والحكومة ومحاربة الفساد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللجنة أكدت على تنفيذ الاستراتيجية التي تمتد حتى عام 2030 وفق مراحل وجداول زمنية محددة ووفق الأولويات واستكمال البيئة التشريعية واعتماد أفضل الممارسات التنظيمية والاستثمار الأمثل للموارد المالية والبشرية وتحديد الخطط السنوية لكل وزارة بما يتوافق مع هذه الاستراتيجية وتحديد مصادر التمويل اللازمة للمشاريع.

من جانبه، أشار عرنوس إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ هذه الاستراتيجية وإجراء حوكمة منهجية لإدارتها على المستوى الوطني والتنسيق والتعاون بين الوزارات لإنجازها وفق الأولويات وصولاً إلى تقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة تسهم في بناء مؤسسات أكثر شفافية تحقق التميز في الأداء الحكومي وتعزز الابتكار والمشاركة المجتمعية.

دمشق سوريا الأراضى العراقية النفط السوري القوات الأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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