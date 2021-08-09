تحرير 14 محضرا لمحال تجارية خالفت الأوكازيون الصيفي

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن هناك حملات رقابية مكثفة على المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي والتي حصلت على موافقات مجانا بدون أي رسوم للتشجيع على المشاركة في الأوكازيون بتخفيضات ما بين 25% لـ50% حسب اختيار كل محل للمنافسة فيما بينها.

وقال "يوسف" لـ"الدستور"، إن التجارية الداخلية رصدت تحرير 14 محضرا للمحلات التي قامت بعمل أوكازيونات صيفية بدون الحصول على موافقة مديريات التموين رغم أن المديرية قامت بالتوعية وحثهم على الحصول على الموافقات إلا أنهم خالفوا القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2021.

وتابع أن المشاركات للمحلات التجارية للقطاع الخاص بنسب تتجاوز الـ99% في الأوكازيون الصيفي.

وأكد أن المديرية مستمرة في استقبال طلبات تراخيص المحلات التجارية من القطاع الخاص بشرط أن يلتزم التاجر بتدوين السعرين ويشمل سعر ما قبل الخصم وسعر ما بعد الخصم.

وطالب التجار المشاركين في الأوكازيون الصيفي وضع الأسعار ظاهرة على واجهة المحل، ويشترط أن يكون باللغة العربية أو بلغتين على أن تكون أحدهما باللغة العربية بالإضافة، توافر الفاتورة الضريبية وأن تكون السلعة جيدة وليست معيبة.

وأضاف، أن المنافسة بين المحلات التجارية مع بعضها البعض في الأوكازيون الصيفي وزيادة الإقبال على السلع الجيدة وحجم التخفيضات المعروض عليها لأنها تمثل تصفية موسمية ثانية خلال العام وإعادة لتدوير رأس المال وانتعاش المبيعات بعد فترة الركود.

وأكد، أنه جرى تشكيل فريق عمل رقابي لشن الحملات الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي للتأكد من التخفيضات الحقيقية للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك اقبال من المحال التجارية للمشاركة في الأوكازيون الصيفي بالحصول على التراخيص بعد التوعية وحثهم على المشاركة في الأوكازيون بهدف تدوير رأس المال والتصفيات الموسمية في ظل الركود في المبيعات ما قبل الأوكازيون.