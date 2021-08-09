استولى على 5 ملايين جنيه.. تجديد حبس «مستريح المواشي» بالمطرية

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم "مستريح المواشي" 15 يوماً على ذمة التحقيق.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة ضبط مستريح جديد "مدرس" في المطرية له معلومات جنائية، بتهمة النصب على المواطنين، كشفت عن أنه قام بجمع مبالغ مالية كبيرة من الضحايا، وذلك بعدما أوهمهم بقدرته على استثمار أموالهم في مجال تسمين الماشية، ووعدهم بعائد شهري ثابت من خلال عمليات التجارة التي يقوم بها، دون المساس برأس المال الأصلي.

وتبين من خلال التحقيقات أيضا أن المتهم قام بارتكاب 19 واقعة نصب واستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين في عدد من المحافظات، حيث بلغ قيمة الأموال التي تحصل عليها من ضحاياه 5 ملايين جنيه، وأن المتهم ترك المكان الذى كان يقطن به هرب إلى مكان أخر، حتى تمكن رجال مباحث إدارة الأموال العامة من ضبطه . وكانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام (مدرس - مقيم بالقليوبية – له معلومات جنائية) بالنصب على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها في مجال "تسمين المواشي" مقابل أرباح شهرية وعدم التزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه حال تواجده بمحيط المدرسة محل عمله بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها على النحو المُشار إليه مقابل أرباح وأقر بارتكابه ( 19 واقعة نصب بإجمالي مبالغ مالية مُستولى عليها بلغت 5 ملايين جنيه) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.