مصرع عاطل ونجار وضبط 5 آخرين لتنقيبهم عن الآثار فى بنى سويف

لقى عاطل ونجار مصرعهما، داخل حفرة أثناء تنقيبهم وآخرون عن الآثار بمنطقة شرق النيل بمحافظة بنى سويف، وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين المشاركين في عملية التنقيب.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ من قسم شرطة بنى سويف الجديدة، يفيد بوفاة شخصين أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد النبوى رئيس وحدة مباحث قسم بنى سويف الجديدة إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة كلا من "م.م" 27 سنة عاطل، ومقيم بمساكن شرق النيل و"م.م" 37 سنة نجار ومقيم بقرية باروط التابعة لمركز بنى سويف.

وأكدت التحريات الاولية أنه أثناء قيام المتوفين بالتنقيب عن الآثار بصحبة " ع.ق" 60 عاما، "ح.ع"، 70 عاما و"س. ح" 27 عاما، و " أ.م"، 43 عاما، و "م.ع"، 42 عاما، سقطا في الحفر، فلقيا مصرعهما في الحال.

وتمكن الرائد أحمد النبوي رئيس مباحث قسم شرطة بنى سويف الجديد يرافقه معاونو رئيس المباحث من إلقاء القبض على المتهمين الخمسة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب عن الآثار والسيارة المستخدمة التى يمتلكها المتهم الثانى وتحرر المحضر رقم 1078 لسنة 2021 وبدأت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

وفى سياق آخر.. تمكنت مباحث مركز شرطة الفشن جنوب بني سويف، اليوم الإثنين، من ضبط عاطلين لحيازتهما 120 تذكرة بودرة ،أثناء محاولتهما ترويجها على عملائهما بدائرة المركز.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء اسامة جمعة مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة الفشن، بحيازة عاطلين لكمية من تذاكر البودرة، بهدف الاتجار بها وتوزيعها على عملائهم بدائرة المركز، والذي وجه بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتشكيل فريق بحثي وقوة أمنية لضبطهما.

وباستئذان النيابة العامة توجهت قوة أمنية بقيادة الرائد شريف جمال رئيس مباحث مركز شرطة الفشن، يرافقه النقيبان شريف فارس، والحسيني إبراهيم،حيث تمكنت من ضبط كلا من: "ش.ص.ش" 32 سنة، و"م.م.ع" 30 سنة ومقيمان ببندر الفشن، وضبطت القوة بحوزة المتهمين حوالي 120 تذكرة بودرة، وهاتفين محمولين، و1500 جنيه من متحصلات البيع.

وتبين من التحريات الأولية، أن المتهمين كان بحيازتهم كمية من تذاكر البودرة بهدف الاتجار بها، وتوزيعها على عملائهم من مدمني المخدرات، وأن المبالغ المالية المضبوطة هي من متحصلات عملية الاتجار.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.