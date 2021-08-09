الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مياه القناة: التدريب الجيد وراء إصلاح الأعطال المفاجئة في وقت قياسي

اعمال التطوير
اعمال التطوير

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية بقرية سرابيوم، والبعالوة، وذلك في مدة زمنية وجيزة وفي وقت قياسي، مؤكداً أن التحرك الفوري وانتقال فنيو وعمال الشركة يرجع للتدريب الجيد، والعمل على تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إن غرفة عمليات الشركة تلقت بلاغاً عن كسر مفاجئ في ماسورة المياه الرئيسية قطر 6 بوصة بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد، وكسر في ماسورة المياه الرئيسية قطر 4 بوصة المغذية لمنطقة البعالوة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، وعلي الفور انتقل فنيو وعمال الشركة إلي موقع الكسور، وتم إصلاحها في وقت قياسي، تحت إشراف مباشر من المهندس أحمد علي رئيس منطقة فايد، والدكتور وائل عبد المنعم رئيس منطقة التل الكبير.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بالشركة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة، لعمل التحاليل المطلوبة " الكيميائية والميكروبيولوجية" يومياً على مدار الـ24 ساعة، للتأكد من مدى صلاحيتها، على مستوى محافظات إقليم القناة الثلاث السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وشدد اللواء عبد الحميد عصمت، علي جميع رؤساء المناطق وفنيو وعمال الشركة، بالمرور بصفة دورية لتفقد جميع شبكات خطوط مياه الشرب، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقعة والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، من أجل تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

مياه التدريب قياسي قطع مياة الشرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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