الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تطوير الريف المصري في ظل مبادرة حياة كريمة».. ندوة بمركز إعلام طنطا

ندوة طنطا
ندوة طنطا

نظم مركز إعلام طنطا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة قطور، اليوم الاثنين، ندوة تحت عنوان “تطوير الريف المصري في ظل مبادرة حياة كريمة”، بمجلس مدينة قطور، حاضر في اللقاء الدكتور حسام بندق، رئيس قسم التخطيط بالمعهد العالي للخدمه الاجتماعيه بكفر الشيخ، وذلك فى إطار الدور التوعوي والتثقيفى والتنويري الذى تقوم به الهيئة العامة الاستعلامات.

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ندوة طنطا

شارك في اللقاء ابراهيم عبد اللطيف فايد، رئيس مركز ومدينة قطور، حيث تناول اللقاء عدة نقاط من أهمها مفهوم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ثم تحدث عن تطوير البنية التحتية ثم أشار إلى تطهير وتطوير الترع والمصارف، وتحدث عن توصيل الغاز الطبيعى للقرى، وفي نهاية اللقاء تحدث عن تطوير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وغيرها من الخدمات المجتمعية التي ترتقي بالمواطن المصري.

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ندوة طنطا

وأسفرت الندوة عن عدة توصيات أهمها تحفيز المشاركه الشعبية من خلال المؤسسات المجتمعية (مراكز الشباب والجمعيات الأهلية) للحث على المكتسبات التي حققتها الدولة ثانيا تنفيذ معسكرات للشباب للحفاظ على البيئة من التلوث خاصة بعد تبطين وتطهير الترع والمصارف وعدم إلقاء القمامة فيها أعد اللقاء فريق العمل الإعلامي شيماء مزروع وحسناء الكتامي والندوة تحت تحت إشراف ضاحى هجرس مدير المجمع الاعلامى بطنطا، وعزة عبد الرافع سرور المدير العام لإعلام وسط الدلتا وسمير مهنا وكيل وزارة الإعلام لشرق وسط الدلتا.

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ندوة طنطا
الغاز الطبيعي المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة المعهد العالي تطوير الخدمات مراكز الشباب البنية التحتية العامة للاستعلامات المواطن المصري تطوير البنية التحتية الريف المصري الوحدة المحلية الهيئة العامة تطوير الريف المصري المعهد العالى للخدمة الاجتماعية رئيس مركز ومدينة قطور مبادرة الرئاسية الهيئة العامة الاستعلامات مفهوم المبادرة توصيل الغاز الطبيعي للحفاظ على البيئة

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وائل لطفي

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