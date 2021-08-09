إحالة 160 عاملًا بالوحدات الصحية إلى التحقيق لغيابهم عن العمل بمركزى المراغة وطهطا

كلف اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الشؤون القانونية بمركز ومدينة طهطا شمال المحافظة، بالتحقيق مع 139 موظفًا، لتغيبهم عن العمل دون سند قانوني، بمستشفى طهطا العام، وواقعة غلق مدرسة التمريض الملحقة بها.

وقامت لجنة من مسؤولي التفتيش المالي والإداري والمتابعة، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، كشفت خلال جولة متابعة مفاجأة للمستشفى العام تغيب 139 من العاملين بها دون سندٍ قانوني، ووجود حالة من التكدس وشكاوى من الأهالي بعدم وجود موظفين داخلها.

كما تبين للجنة، غلق مدرسة التمريض الملحقة بالمستشفى، دون أية أسباب، وتمت إحالة الواقعة إلى اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فيها.

من جانبه، شدد محافظ الإقليم، على جميع المسؤولين، بضرورة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة لضمان سير العمل بالمصالح والجهات الحكومية، ورصد أية مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معها.

وفى سياق متصل، وافق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج على احالة ٢١عاملا بمختلف الوحدات الصحية بمركز المراغة شمال سوهاج الى التحقيق لتغيبهم عن العمل فى المواعيد الرسمية

وقال المهندس حسن ناصر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة إن المحافظ وجه بالاهتمام و المرور والمتابعة لكافة الوحدات الخدمية بالمدينة والقري بنطاق المجالس القروية.

وأكد أن هناك لجنة من إدارة المتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة قامت بالمرور علي المصالح الحكومية والخدمية وأسفرت أعمال المتابعة عن غياب ٧ من العاملين بالوحدة الصحية بنجع الماسخ ، كما تم المرور ومتابعة سير العمل وانتظامه بمركز شباب نجع الماسخ ، وفي قرية الشورانية تم تغيب عدد ١٤ من العاملين بالوحدة الصحية بنجع الرماضنة ، كما تم المرور ومتابعة سير العمل وانتظامه بمركز شباب الشورانية ، ووحدة الشؤون الاجتماعية ، والوحدة البيطرية وتم احالة المتغيبين عن العمل الى التحقيق.