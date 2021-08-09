الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تسجل باسم الدولة في حالة واحدة.. شروط ملكية مخترعات المصريين المبتعثين للخارج

اختراع
اختراع

وضع قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، الذي أقره البرلمان السابق، الضوابط الخاصة بحقوق الملكية الفكرية للموفد للخارج عن الاختراعات التى يبتكرها أثناء البعثة أو المنحة أو الإجازة وبسببها، حيث قضى بأن تسجل باسمه مقرونا باسم مصر واسم الجهة الموفدة.

أما إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية أو الأمنية، فيكون ملكا للدولة، ويعوض الموفد فى هذه الحالة تعويضا عادلا تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.

وفى جميع الأحوال، يتعين الإشارة إلى اسم مصر واسم الجهة الموفدة وفقا للصياغة التى تحددها اللجنة ، وذلك فى أى أوراق بحثية أو أبحاث ينشرها الموفد أو يقدمها لأى جهة.

يأتي هذا فيما عرف القانون المنحة بأنها النفقات والمزايا المادية أو المساعدات المقدمة من أى جهة حكومية أو غير حكومية وطنية كانت أو أجنبية أو هيئة دولية ، لتحقيق غرض من أغراض البعثة، وعرف الموفد بأنه الشخص الطبيعى الذى يوفد فى بعثة أو إجازة دراسية طبقا لأحكام هذا القانون.

أما المبعوث الشخص الطبيعى الذى يوفد لتحقيق غرض من أغراض البعثات على نفقة الدولة سواء كان تمويل الدولة كليا أو جزئيا أو كان التمويل منحة أجنبية أو دولية مقدمة للدولة أو من أى جهة مانحة تعمل داخل الدولة.

أما البعثة فيقصد بها إيفاد شخص طبيعى سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها للقيام بدراسات علمية أو فنية أو عملية ، أو للحصول على درجة أو مؤهل علمى، أو اكتساب تدريب فى أى مجال أو مهارة أو متابعة التطورات الحديثة فى مجال من مجالات المعرفة النظرية أو التطبيقية ، أو حضور مقررات دراسية موسمية معينة ، وذلك كله لسد نقص أو تحقيق حاجة تقتضيها مصلحة عامة.

مصر أمن قانون العسكري البرلمان عسكرية مساعدات تمويل المصريين دراسات علمية الملكية الفكرية جمهورية مصر جهة حكومية حقوق الملكية الفكرية الإجازات اختراع

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

بعد عرض حالتها في «آخر النهار».. الرئيس السيسي يوجّه بعلاج الطفلة «مريم»

السياح الروس: سعادتنا لا توصف بالعودة لشواطئ مصر والتمتع بجمالها

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

«هنا تنزانيا».. «الدستور» تتجول فى بلد جوليوس نيريرى: الشوارع ذات طابع عربى

صنّاع «موسى» يتحدثون لـ«الدستور»: تطوير كبير في مسار الخيال العلمى بالسينما العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»

"أردان" يهاجم الأمم المتحدة: نرفض المساواة بين عمليات إسرائيل وحزب الله