الإثنين 09 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هشام عبدالخالق: 5 شركات نفذوا الجرافيك الخاص بـ«الإنس والنمس»

الإنس والنمس
الإنس والنمس

كشف المنتج هشام عبدالخالق أن فيلم "الإنس والنمس" من الأفلام ذات التكلفة العالية؛ لأنه يحتوي على عدد كبير من النجوم المصريين علي رأسهم بالطبع محمد هنيدي ومنة شلبي بجانب كل من الفنانين صابرين وشريف دسوقي ومحمود حافظ ودنيا ماهر. 

أضاف عبدالخالق أن الفيلم يعتمد بشكل أساسي علي الجرافيك نظرًا لفكرته التي تقوم على الفانتازيا الكوميدية، موضحًا أن الجرافيك الخاص بالفيلم قام بتنفيذه 5 شركات مختصة في الجرافيك بينهم شركتين عالميتين وثلاث من مصر، ليخرج العمل بشكل احترافي وراقي. 

وأكد أن الفيلم تم تصويره وتنفيذه منذ فترة، لكن تم تأجيل طرحه لحين استقرار الوضع في السينما، بسبب تعرض العالم لفيرس كوورنا وهو ما أثر سلبًا على دور العرض السينمائي في العالم، وأشار ان قرار طرح الفيلم في الوقت الحالي تم دراسته بدقة خاصة بعد طرح أكثر من عمل وتحقيقهم إيردات كبيرة. 

يشار إلي أن فيلم الأنس والنمس تدور أحداثه في إطار الرعب الكوميدي حيث  يعيش تحسين مع والدته، وشقيقته، ويعمل في بيت الرعب بإحدى الملاهي الترفيهية، في يوم من الأيام يقع له حادث ويتسبب ذلك في تغيير حياته جذريا، حيث يتعرف على الفتاة نرمين، ويتعلق بقلبها، ولكنه يصدم عندما يعلم أنها من قبيلة جن تُدعى النمس، وأنهم يسعون إلى زيادة نسلهم عن طريق زواج تحسين ونرمين.

ويواصل فيلم "الإنس والنمس" للنجم محمد هنيدي حصد الإيرادات، وذلك عقب طرح الفيلم بدور العرض السينمائي أمس، حيث حقق 2 مليون و300 ألف جنيه، ليصبح مجموع إيراداته في خمس أيام فقط 12 مليون و800 ألف جنيه، وينافس “الإنس والنمس” بين عدد من الأفلام على رأسها “العارف” لـ أحمد عز، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز، و"مش أنا" للنجم تامر حسني.

فيلم الانس والنمس محمد هنيدي المنتج هشام عبدالخالق ايردات الانس والنمس اخبار الفن

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

«الهربس».. المرض الذي أثار فزع الأمهات على جروبات «الماميز»

بعد عرض حالتها في «آخر النهار».. الرئيس السيسي يوجّه بعلاج الطفلة «مريم»

السياح الروس: سعادتنا لا توصف بالعودة لشواطئ مصر والتمتع بجمالها

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

«هنا تنزانيا».. «الدستور» تتجول فى بلد جوليوس نيريرى: الشوارع ذات طابع عربى

صنّاع «موسى» يتحدثون لـ«الدستور»: تطوير كبير في مسار الخيال العلمى بالسينما العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تَذكِرة الكاتب.. وآخرين أيضًا

ماجد حبته

الحَر.. كارت أحمر للبشر

علي سعدة

رحلتى.. مع جبران

الحسين عبدالرازق

عن حرمة الموتى وخصوصية الأحياء!

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل ولبنان للمشاركة مع «اليونيفيل»

إسرائيل تدرس توسيع نطاق إتاحة الجرعة الثالثة من لقاح «كورونا»

"أردان" يهاجم الأمم المتحدة: نرفض المساواة بين عمليات إسرائيل وحزب الله