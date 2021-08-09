هشام عبدالخالق: 5 شركات نفذوا الجرافيك الخاص بـ«الإنس والنمس»

كشف المنتج هشام عبدالخالق أن فيلم "الإنس والنمس" من الأفلام ذات التكلفة العالية؛ لأنه يحتوي على عدد كبير من النجوم المصريين علي رأسهم بالطبع محمد هنيدي ومنة شلبي بجانب كل من الفنانين صابرين وشريف دسوقي ومحمود حافظ ودنيا ماهر.

أضاف عبدالخالق أن الفيلم يعتمد بشكل أساسي علي الجرافيك نظرًا لفكرته التي تقوم على الفانتازيا الكوميدية، موضحًا أن الجرافيك الخاص بالفيلم قام بتنفيذه 5 شركات مختصة في الجرافيك بينهم شركتين عالميتين وثلاث من مصر، ليخرج العمل بشكل احترافي وراقي.

وأكد أن الفيلم تم تصويره وتنفيذه منذ فترة، لكن تم تأجيل طرحه لحين استقرار الوضع في السينما، بسبب تعرض العالم لفيرس كوورنا وهو ما أثر سلبًا على دور العرض السينمائي في العالم، وأشار ان قرار طرح الفيلم في الوقت الحالي تم دراسته بدقة خاصة بعد طرح أكثر من عمل وتحقيقهم إيردات كبيرة.

يشار إلي أن فيلم الأنس والنمس تدور أحداثه في إطار الرعب الكوميدي حيث يعيش تحسين مع والدته، وشقيقته، ويعمل في بيت الرعب بإحدى الملاهي الترفيهية، في يوم من الأيام يقع له حادث ويتسبب ذلك في تغيير حياته جذريا، حيث يتعرف على الفتاة نرمين، ويتعلق بقلبها، ولكنه يصدم عندما يعلم أنها من قبيلة جن تُدعى النمس، وأنهم يسعون إلى زيادة نسلهم عن طريق زواج تحسين ونرمين.

ويواصل فيلم "الإنس والنمس" للنجم محمد هنيدي حصد الإيرادات، وذلك عقب طرح الفيلم بدور العرض السينمائي أمس، حيث حقق 2 مليون و300 ألف جنيه، ليصبح مجموع إيراداته في خمس أيام فقط 12 مليون و800 ألف جنيه، وينافس “الإنس والنمس” بين عدد من الأفلام على رأسها “العارف” لـ أحمد عز، و"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز، و"مش أنا" للنجم تامر حسني.