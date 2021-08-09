الإثنين 09 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تربح 766 مليون جنيه فى ختام تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الإثنين. 

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 766 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 711.244 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة بلغت 0.57%، بما يعادل 61.7 نقطة، ليغلق عند مستوى 10800 نقطة، فيما هبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.35%، بما يعادل 8.39 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2393 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.31%، ليغلق عند مستوى 13210 نقاط، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 4206 نقاط.

وتراجع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.82%، بما يعادل 23.6 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 2854 نقطة، ما ساهم فى تراجع المؤشر الأوسع نطاقا "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة بلغت  0.62%، بما يعادل 24 نقطة خسارة، لينهى تعاملاته عند مستوى 3835 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 565.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 60.3 ألف صفقة بيع وشراء.

وتوقع خبراء بالسوق عودة نشاط البورصة بدءًا من تعاملات غدٍ الثلاثاء، شريطة استمرار تحسن أداء أسواق المال العالمية، والتي شهدت ارتفاعات قياسية خلال الأيام الماضية.

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