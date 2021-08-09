«سعفان»: صرف مليار و20 مليونًا للقطاعات المتضررة من كورونا

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية تم صرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال العامين الماضيين مليارًا و20 مليونًا و517 ألف جنيه لقطاع السياحة، والغزل والنسيج، وقطاعات أخرى، وذلك من خلال صندوق إعانات الطوارئ التابع للوزارة.

وأكد الوزير، خلال المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، اليوم، أن العامل المصري هو الثروة الحقيقية لوطننا الغالي، خاصة أنه بأدائه وكفاءته وإخلاصه يعد من أفضل العمال على مستوى العالم، فإنني فخور بجهوده المثمرة وعمله الدءوب وإنتاجه الوفير في سبيل رفعة اقتصادنا الوطني، وأنني على ثقة في قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وكان الوزير قد أعرب في بداية كلمته عن سعادته في أن يكون بين هذه الكوكبة من رجال الصحافة والإعلام، وبين زملائي من التنظيم النقابي العمالي المصري، عمال مصر الذين تزدهر البلد بعرقهم وجهدهم.

وقال: يسعدني ذلك ليس فقط كوزير للقوى العاملة، ولكن كأحد أبناء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي قضيت فيه سنوات عديدة منذ أن بدأت عملي النقابي منذ ما يزيد عن الثلاثين عاما، وأشرف دوما بانتمائي إلي هذا التنظيم، والجهد الذي يبذله من أجل مصلحة العمال والمحافظة على حقوقهم والتزاماتهم للنهوض بالدولة المصرية.

كما أكد أن مسئولية وزارة القوى العاملة عن عمال مصر بالكامل، حيث تهدف الوزارة للتخطيط للموارد البشرية، ورعاية القوى العاملة، وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، ورفع كفايتها الإنتاجية، وذلك كله بهدف تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تقديم الرعاية المناسبة للمصريين العاملين في الخارج، وذلك من خلال الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال: إن غايتنا من كل هذا هي توفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة والتوسع فى التشغيل من أجل رفع مستوى معيشة الأسرة المصرية، وتعمل الحكومة من أجل إتاحة التمويل اللازم للنهوض بالخدمات، كالتعليم والصحة والصرف الصحي، وتحسين مستوى المرافق العامة، ونشر مظلة الحماية الاجتماعية لتضم جميع غير القادرين بمصر والاستفادة من ثمار التنمية المحققة.