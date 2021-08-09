الإثنين 09 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم الثالث فى سرقة سيارة سائق بالتجمع

المتهم
المتهم

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الاثنين بسرعة ضبط المتهم الثالث فى سرقة سيارة سائق من أمام محل سكنه بمنطقة التجمع الخامس، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين هم "ع .م"،٣٢ سنة، "ل. م" ٣١ سنة،عاطلين.

واعترف المتهمون بارتكابهم واقعة سرقة السيارة بغرض تفكيكها وبيعها،، وأقروا بتفكيكها داخل إحدى الورش بمنطقة النهضة، وأكدوا حصول كلًا منهم على ٢٠ ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع  بلاغًا من سائق يفيد بسرقة سيارته من أمام محل سكنه، وبالانتقال والفحص وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن مكان السيارة المسروقة فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة


نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلًالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

حبس سرقة سيارة التجمع القاهرة الجديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

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