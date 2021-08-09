الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على إنفجار خط مياه رئيسي بسنتريس مركز أشمون

إصلاح خط مياه رئيسي
إصلاح خط مياه رئيسي

تابع  سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية، التعامل الفوري مع انفجار خط المياة الرئيسي بالطريق العام بقرية سنتريس وذلك في استجابته السريعة لأهالي القرية.

وفي ضوء ذلك، قامت الوحدة المحلية بسنتريس بقيادة رمضان محمدي رئيس الوحدة بالتنسيق والتواصل الفوري والعاجل مع شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بأشمون لسرعة إصلاح الخط وتم الكشف عن مكان الإنفجار وتم سحب جميع المياة المتراكمة بالشارع الرئيسي.

وتم السيطرة على الانفجار والانتهاء من إصلاح جميع الأعطال بالخط وإعادة تشغيل المياه مرة أخرى وتم فتح الطريق أمام المواطنين دون أي مشاكل أو معوقات .

انفجار محافظة المنوفية إصلاح الصرف الصحي المواطنين فصل خدمات

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وائل لطفي

التفكير الخرافي

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