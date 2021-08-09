تايوان تسمح بإعادة فتح حمامات السباحة والكليات

أعلن مركز القيادة المركزي لمكافحة الاوبئة في تايوان، السماح بإعادة فتح منشآت مثل حمامات السباحة والكليات، طالما كانت تقوم بتطبيق متطلبات الوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، عن مركز القيادة قوله في بيان له ورد على موقعه الإلكتروني، إنه من المقرر أن يتم تمديد حالة التأهب من المستوى الثاني لمواجهة تفشي مرض "كوفيد 19-"، حتى 23 من أغسطس الجاري.

ومن المقرر أن يظل فرض استخدام الكمامات واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، بصورة إلزامية، في جميع الأحوال.

وفي الوقت نفسه، ستظل الأماكن الترفيهية مثل الحانات وصالات الكاريوكي، مغلقة.

جدير بالذكر أن الحكومة تسمح بالتجمعات لما يصل إلى 50 شخصا في الأماكن المغلقة، و100 شخص في الأماكن المفتوحة.

وقد سجلت تايوان اليوم الاثنين 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، 4 حالات منها تم انتقالها محليا، و4 حالات كانت قادمة من الخارج، كما سجلت 4 حالات وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة المركزي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان "سي.إن.إيه" اليوم أنه من بين جميع حالات الإصابة المحلية الجديدة، تم تسجيل حالتين في تايبيه وحالة واحدة في كل من منطقتي "تايبيه الجديدة"، و"كاوهسيونج".

وترفع الإصابات الجديدة إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 15 ألفا و790 حالة، منها 14 ألفا و279 حالة محلية، تم تسجيلها منذ 15 مايو، عندما سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد وسجلت البلاد ثلاث حالات وفاة أمس الأحد.

وحتى الأن، تم تسجيل 813 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد 19-، من بينها 801 حالة منذ 15 مايو الماضي.