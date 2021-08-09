الإثنين 09 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع 4 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

اسعاف
اسعاف

لقي 4 أشخاص مصرعهم في حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرى نقل بطريق أسيوط القاهرة الزراعي أمام مدخل قرية بني رافع بمنفلوط بمحافظة أسيوط.
كان اللواء دكتور عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء وائل نصار مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منفلوط من الأهالي بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما ملاكي والأخرة نقل وإشتعال النيران بهما مما أدي إلي وفاة 4 شباب.
وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء وقوات الشرطة وسيارات الاسعاف ومجلس مدينة منفلوط إلي موقع البلاغ، وقامت قوات الشرطة بفرض طوقا أمنيًا في المنطقة وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخراج الجثامين.
وبالفحص والمعاينة تبين مصرع "م. ح" و"ر. م" و"ا. ن" و"د. ن"، وتم نقل الجثامين إلي مشرحة مستشفي منفلوط المركزي ورفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بدفن الجثامين وتباشر التحقيقات في الواقعة.
هذا ورجح بعض أهالي قرية بني رافع، أن سبب الحادث هوا السرعة الزائدة، خاصة وأن الطريق يشهد سير بعض قائدي السيارات بسرعات جنونية دون احترام للطريق والمارة عليهرمما يشهد الكثير من الحوادث.

وأصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارا إلي مجلس ومدينة منفلوط بمتابعة الحادث وأسر الضحايا وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم، بالإضافة إلي معاينة موقع الحادث ومراجعة أثاره وبيان تقرير بما تسببه من تلفيات وتفاديها حتي لا يؤثر على سير حركة المرور ولا يعيق الطريق.

وطالب محافظ أسيوط قائدي المركبات بضرورة اتباع التعليمات المرورية وخاصة العلامات الاسترشادية، لضمان سلامتهم وحرصًا على أرواحهم.

اسيوط حوادث محافظة الحماية المدنية حادث تصادم سيارات الإسعاف حركة المرور محافظة أسيوط مركز شرطة قوات الشرطة البحث الجنائي اللواء عصام سعد اشتعال النيران مديرية امن أسيوط مصرع 4 أشخاص السيطرة على الحريق السرعة الزائدة

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