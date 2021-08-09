«الإحصاء»: تنفيذ 375.2 ألف وحدة إسكان اجتماعي خلال عام

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الإجتماعى ( المليون وحدة) بلغ 375.2 ألف وحدة منفذ منهم 51.2 ألف وحدة عام 2019/2020 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 1.4 ألف وحدة بنسبة 2.6٪ بإستثمارات قدرها 150.4 مليون جنيه، ومديريات الإسكان 6 آلاف وحدة بنسبة 11.8٪ بإستثمارات قدرها 3 مليارات جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 43.8 ألف وحدة بنسبة 85.6٪ بإستثمارات قدرها 19.1 مليار جنيه.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر ( الإسكان المتوسط) بلغ 43 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهــم 14.6 ألف وحدة عام 2019/2020، وكان أكبر عدد وحـدات منفذة بمدينة القاهرة الجديدة حيث بلغ 6672 وحـدة بنسبة 45.8٪ وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 480 وحدة بنسبة 3.3٪ من الإجمالى.

كما بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 5820 وحدة منفذ منهم 3144 وحدة عام 2019/2020، كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة غرب أسيوط حيث بلغ 1440 وحدة 45.8٪ بنسبة وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 408 وحدة بنسبة 13.٪ من الإجمالى .

أما عن مشروع جنة مصر (الإسكان الفاخر)، بلغ عدد الوحدات المنفذة بالمشروع 5904 وحدات بالمدن الجديدة، منفذ منهم 5544 وحدة عام 2019/2020، وكان أكبر عدد وحـدات منفذة بمدينة السادس من أكتوبر حيث بلغ 2760 وحـدة، وأقل عـدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 360 وحدة من الإجمالى عام 2019/2020.

وبلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذة تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة 178 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات قدرها 11 مليار جنيه، ومدينة المنصورة الجديدة جاري تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرها 1.2 مليار جنيه، والعلمين الجديدة جاري تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرها 1 مليار جنيه عام 2019/2020.