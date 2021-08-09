صلاح عبد الله بعد إصابته بأزمة قلبية: أطلب الدعاء لـ دلال عبدالعزيز

بعد تعرضه لأزمة قلبية، كتب الفنان صلاح عبدالله منشور معبرا عن حزنه على الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: "#قلبي اللي اتجدد جوّاه الأمل في الحياة بأمر الله وكانت دعواتك الصادقة الكريمة هى دُعامات شرايينه يسألكم في هذا الفجر الطيب المبارك الفاتحة والدعاء لأختي الطيبة #دلال_عبدالعزيز والدعاء لـ (#دنياوإيمي) ربنا يصبرهم ويقدرهم على تجاوز محنة فراق الأب والأم وكل عام وأنتم جميعًا في أفضل صحة وأحسن حال وأدامَ الله بيننا التواصل الطيب والمحبة والتسامح

١ / ١ / ١٤٤٣هـ".

ورحلت دلال عبد العزيز عن عالمنا بعد معاناة مع المرض، ووفاة زوجها الفنان القدير، سمير غانم، الذي فارقها منذ ما يقرب من 70 يوما، بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث تم دفن دلال عبدالعزيز بمدافن الأسرة بمدينة الوفاء والأمل بمدينة نصر.

وكان قد تعرض الفنان الكبير صلاح عبدالله، لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى وأجرى قسطرة في القلب وتركيب دعامة.

وكان قد كشف الفنان صلاح عبد الله، تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية، وقال عبد الله، في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار": "أنا مرضتش أقول أي حاجة في مواقع التواصل عشان كنت حابب مقلقش حد عليّا، حصلي مناوشات صحية صغيرة لكن كبرت وبقت غارات وأنا لسه في المستشفى".

وأضاف:حصلي شوية آلام في منتصف الصدر الجهة اليسرى، وسمعت في كتفي اليمين وضهري، كلمت الدكتور هيثم زوج بنتي لما حسيت إن الوجع زاد، قولتله يا هيثم الحقني أنا حاسس بأعراض ذبحة، قالي متعملش أي حاجة وجايلك، وستر ربنا أنه جاري وقريب مني، وفعلا جالي وأخد الإجراءات اللازمة".

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، قال، إن الفنانة دلال عبدالعزيز، توفيت نتيجة تداعيات مرض كورونا، وما ينتج عنه من فشل تنفسي وتليفات في الرئة.

وأضاف خلال تصريحاته المتلفزة، أن أزمة كورونا تسببت في فقدان عدد كبير من المواطنين والأطباء والكوادر الطبية والفنانين، مشددًا على أن الدولة اهتمت بجميع مصابي كورونا ووفرت كافة الإمكانيات والطاقات البشرية والمؤسسية وأجهزة التنفس الصناعي، موضحًا أن تجربة مصر في التعامل مع كورونا كانت رائدة.



