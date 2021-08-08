الإحصاء: ميناء الإسكندرية استحوذ على 29% من الصادرات خلال 5 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن ميناء الاسكندرية جاء فى المرتبة الأولى بين المنافذ الحدودية من حيث حجم الصادرات المصرية بنسبة 29%، التى بلغت 4.503 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 3.075 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.428 مليار دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن ميناء السويس احتلت المرتبة الثانية بين المنافذ الحدودية بصادرات بلغت قيمتها 3.522 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.231 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.291 مليار دولار، يليها المطارات بصادرات قدرها 2.6 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 2.902 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 299.4 مليون دولار.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن الصادرات عبر ميناء الدخيلة ارتفعت لـ 1.0602 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 761.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 298.9 مليون دولار، كما ارتفعت الصادرات عبر ميناء دمياط لـ 950 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 838.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 111.2 مليون دولار، وميناء سفاجا لـ 227.9 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 145.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن ارتفاع قيمـة الصادرات إلى حدود 3.11 مليار دولار خلال شهر مايو 2021 مقابل 1.72 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، نتيجة ارتفاع صادرات لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 96.6٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 81.4٪، فواكة طازجة بنسبة 70.9 ٪.

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خلاا شهر مايو 2021 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (اسمده بنسبه 48.1 ٪ ، منتجات ألبان بنسبة 29.2 % ، أثاث بنسبة 19.8 ٪ ، مستحضرات عطور وتجميل بنسبة 9.4 ٪، نتيجة انخفاض واردات خلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 20.4 ٪، أسماك بما فيها أسماك محفوظة بنسبة 16.8 ٪، لحوم بنسبة 48.6 ٪ ، محركات ومولدات كهربائية بنسبة 17.7 ٪.