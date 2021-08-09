ضمن مبادرة حياة كريمة توقيع الكشف الطبى علي 1743 مريض بكفر داود

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية قافلة طبية علاجية شاملة بقرية كفر داود التابعة لمركز ومدينة السادات بمحافظة المنوفية، والتي استمرت لمدة يومان ٧-٨/٨/ ٢٠٢١ ، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى ، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، بحضور مدير إدارة السادات الطبية.

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية بأن القافلة اشتملت على العديد من التخصصات الطبية هى "الباطنة، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، الجلدية والانف والأذن والحنجرة"، حيث قامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على ١٧٤٣ مريض من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد ١٢٩ حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ل ١٨ حالة، وعمل الأشعة ل١٨ حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ١٨ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات للمترددين على القافلة عن التطعيمات والإيدز ومرض السكري وعن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وشدد وكيل الوزارة على التعاون المثمر من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي من أجل الوقوف على المشكلات التى قد تعوق سير العمل بهدف إيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لها في إطار المتابعة المستمرة والمرور الميداني واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.