غدًا.. محاكمة عامل بالإتجار فى الهيروين بمدينة نصر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، غدا الاثنين، أولى جلسات محاكمة عامل بالاتجار في الهيروين في مدينة نصر.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين صلاح حريز وأيمن محمد وياسر عمر وبأمانة سر أحمد كمال وعبد المجيد حلمي.

كشف أمر إحالة المتهم في القضية رقم 8470 لسنة 2021 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 471 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة قيام المتهمين «على. أ. د. ج»، 27 سنة، عامل وابن عمه «مصطفى . م د. ج»، 32 سنة، عامل بالاتجار في نبات الفودو المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت شهادة نقيب شرطة أحمد ماهر عبد الحميد سيد، بوحدة بحث قسم شرطة أول مدينة نصر أنه حال مروره الأمني أبصر المتهمين يتفحصان كيس بلاستيكي بحوزتهما تبين بداخله كمية من أكياس بلاستيكية تحوي كمية من نبات مخدر، فقام بضبطهما والكيس البلاستيكي سالف البيان وبفضه تبين بداخله 96 كيس بلاستيكي يحوي كل منها كمية من نبات مخدر وبتفتيش المتهمين عثر بحوزة الأول على هاتف نقال وبحوزة الثاني مبلغ مالي وهاتف نقال، وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتفين النقالين للاتصال بعملائهما من المتعاطين.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 96 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كل منها كمية من أجزاء نباتية مخضرة اللون وزنت قائما بالأكياس 110 جرامات و30 سنتجرام، وثبت أن خلاصة الأجزاء النباتية تحوي على مادة الفودو المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.