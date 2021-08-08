الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«طرده إخوته بعد عجزه عن الحركة».. إنقاذ شخص بلا مأوى

شخص بلا مأوى
شخص بلا مأوى

أعلنت مؤسسة "معانا" لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، الاستجابة السريعة لإنقاذ شخص يقيم بالشارع منذ سنوات.

وأكدت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني، أن فريق التدخل توجه على الفور لإنقاذ الحالة، وتبين أنه يدعى عم "طارق" غير متزوج كان يقيم وسط عائلته وأخواته، وبعد تعرضه لحادث أثر على عدم قدرته على الحركة، طردوه فى الشارع.

وأشارت المؤسسة أنه تمت الاستجابة ونقله للمؤسسة لتلقى الرعاية داخل الدار، وبالكشف الطبي تبين أنه يعاني من ضعف عام وغير قادر على الحركة إثر عملية بالركبة الشمال وجروح غائرة فى الجسد.

وأوضحت أنه جارى المتابعة من الإخصائيين والفريق الطبي بالمؤسسة لحين استقرار حالته الصحية والنفسية.

وقال محمود وحيد، مدير المؤسسة، إن دور الدار بشكل مستمر إيواء كل من هو بلا مأوى، موضحا أنه وقت الأزمات مثل السيول يتم فتح الدار لإيواء كل من هو بلا مأوى، إلى جانب توفير البطاطين وإغاثة ووجبات.

ولفت مدير مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان» إلى أن الدار لن تتخلى عن أي شخص بلا مأوى، قائلا: «الدار أنشئت من أجلهم»، مشيرا إلى أن دور بلا مأوى وبرنامج أطفال وكبار بلا مأوى تعمل على أن تكون مصر خالية من المشردين، من خلال العمل على تأهيل جميع الأعضاء الموجودين بها، بدنيا ونفسيا، ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
 

طرق التواصل مع فريق التدخل السريع 

وأضافت الوزارة أنه يوجد 3 طرق للتواصل مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن للإبلاغ عن الحالات الإنسانية وهى:-

- يتلقى فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي شكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية عن طريق الخط الساخن 16439.

- الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528

- حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل.

مجلس الوزراء التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع رئاسة مجلس الوزراء الشكاوى الحكومية دور الرعاية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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