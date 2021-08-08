«التموين» تحرر 34 محضرا لأوكازيونات وهمية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأوكازيون الصيفي مستمر حتي حلول سبتمبر المقبل بتخفيضات تراوحت ما بين 5% إلي 60% والباب مفتوح أمام جميع المحلات التجارية للمشاركة فيه بشرط الإعلان عن السعرين ما قبل الخصم لمدة شهر، وما بعده.

وشددت وزارة التموين الرقابة على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي، والتي تمكنت من تحرير 67 محضرا تنوعت ما بين 34 محضرا لأوكازيونات وهمية، والتى لم تلتزم بالتخفيضات المعلنة 32 محضرا لعدم وجود تصاريح من مديريات التموين.

وقال المهندس عبد المنعم خليل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس قطاع التجارة الداخلية في تصريح خاص للدستور، إن هناك متابعة لمديريات التموين للأوكازيون الصيفي من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات فرعية بالمديريات لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها، فضلا عن التأكد من وجود فاتورة ضريبية وسجل تجاري وترخيص من المديريات لعمل أوكازيونات علي مدار الشهر.

وحث المواطنين على الشراء من المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي الذي يتم التأكد من جودة المنتجات أو عدم وجود عيوب في الصناعة والتأكد من الحصول على فاتورة الشراء والسعر والكمية والتاريخ ومختومة ومعتمدة رسميا حتي يتسني الاستبدال والاسترجاع.