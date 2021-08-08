الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تحرر 34 محضرا لأوكازيونات وهمية

أوكازيون
أوكازيون

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأوكازيون الصيفي مستمر حتي حلول سبتمبر المقبل بتخفيضات تراوحت ما بين 5% إلي 60% والباب مفتوح أمام جميع المحلات التجارية للمشاركة  فيه بشرط الإعلان عن السعرين ما قبل الخصم لمدة شهر، وما بعده.

وشددت وزارة التموين الرقابة على المحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الصيفي، والتي تمكنت من تحرير 67 محضرا تنوعت ما بين 34 محضرا لأوكازيونات وهمية، والتى لم تلتزم بالتخفيضات المعلنة 32 محضرا لعدم وجود تصاريح من مديريات التموين.

وقال المهندس عبد المنعم خليل وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس قطاع التجارة الداخلية في تصريح خاص للدستور، إن هناك متابعة لمديريات التموين للأوكازيون الصيفي من خلال تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرفة عمليات فرعية بالمديريات لتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها، فضلا عن التأكد من وجود فاتورة ضريبية وسجل تجاري وترخيص من المديريات لعمل أوكازيونات علي مدار الشهر.

وحث المواطنين على الشراء من المحال المشاركة في الأوكازيون الصيفي الذي يتم التأكد من جودة المنتجات أو عدم وجود عيوب في الصناعة والتأكد من الحصول على فاتورة الشراء والسعر والكمية والتاريخ ومختومة ومعتمدة رسميا حتي يتسني الاستبدال والاسترجاع.

مخالفات وزارة التموين التجارة الداخلية محاضر الأوكازيون الصيفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير الخرافي

الأكثر قراءة

محمد حسان يرد على سؤال كيف نحارب «داعش»؟

التفاصيل الكاملة لغضب محمود علاء فى الزمالك

السيسى يوجه باستكمال الدراسات اللازمة للتطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة

نادٍ إماراتى يهدد بديل ساسى فى الزمالك

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

«تاج الدين» يكشف تطورات الحالة الصحية لـ الإبراشى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هي الحل

ماجد حبته

مبادرة سودانية قوبلت بوقاحة!

محمد مرعي

الإسلاميون فى العقلية الغربية

د. منى حلمى

«أسلمة» الموجة الحارة بضاعة فاسدة قاربت على الإفلاس

محمود خليل

«آل الشرايبى».. العصبية العائلية «طريق الثروة»

القس. رفعت فكرى

انتصار القيم هو الأهم

لواء. محسن الفحام

رسالة من فلسطين

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصينى!

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف وقع نتنياهو في فخ «تدنيس السبت» بسبب أولمبياد طوكيو؟ (فيديو)

خارجية فلسطين: قضية «بيتا» تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

عودة ثنائى «فوضى».. نتفليكس تعرض المسلسل الإسرائيلي الجديد «Hit and run»