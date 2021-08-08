جمارك بورسعيد تضبط تهريب منظار وبندقية ضغط هواء وأسلحة بيضاء

ضبطت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد أحمد حسام الدين محاولة تهريب منظار وبندقية ضغط هواء وعدد من الأسلحة البيضاء وكمية من الطلقات وعدد من أجهزة الاتصالات بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وخلال إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة تم تشكيل لجنة جمركية من السيد رميح مأمور الحركة تحت إشراف اشرف البلاسي بحضور أحمد عبدالقادر من الأمن الجمركي لمعاينة مشمول الحاوية TCKU6908850 ومقدم عنها البيانين الجمركيين رقمى ٤٦٢٧٩ و ٤٦٤٢٢ لسنة ٢٠٢١ وارد أمتعة شخصية من الإمارات.

وبالكشف والمعاينة الفعلية تبين وجود بندقية ضغط هواء و٤ خناجر وتلسكوبات و٥ كرتونات بها ٢٢٠ علبة طلقات رش و١٠ راوتر للاتصالات ضمن طرود الأمتعة الشخصية.

وقرر محمد أحمد حسام الدين رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهريب.