الأحد 08 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

6 معلومات عن مشروع مصر القومي للتكسر الهيدروجيني للمازوت بأسيوط

مشروع مجمع التكسير
مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت

يعد مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بأسيوط من أهم المشروعات القومية ذات المردود الاقتصادي لمصر، لتوفير المنتجات البترولية ذات المواصفات الأوربية وتبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 2.9 مليار دولار.

وينشر «الدستور» أهم 6 معلومات عن مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت:

يأتى المشروع ضمن خطط قطاع البترول لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات 

1- يأتى المشروع ضمن خطط قطاع البترول لتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة البترولية بأسيوط لإنشاء مجمع السولار الجديد.

2- تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 2.9 مليار دولار

تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة

3- الهدف من المشروع ، حيث أن المشروع يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية كواحد من أهم المشروعات القومية في مجال التكرير في الفترة الحالية وذلك من خلال تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة مثل السولار بالمواصفات الأوروبية EURO 5  والنافتا والبوتاجاز وغيرها.

4- الشركة المالكة هى شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك»

5- يتم تسليم المشروع من قبل شركة إنبى بنظام تسليم المفتاح فيما أسندت أعمال الانشاءات المدنية والميكانيكية لشركة بتروجت.

6- يشمل نطاق أعمال شركة إنبى في مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» كمقاول عام أعمال التصميمات الهندسية التفصيلية وأعمال التوريدات والإنشاءات بالإضافة إلى تجارب بدء التشغيل والتشغيل للوحدات الأتية:

وحدات مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة أسيوط الوطنية

- وحدة التقطير الجوي والتفريغي

- وحدة المعالجة الهيدروجينية للسولار

- وحدة استرجاع الكبريت.

- وحدة تحبيب وتخزين ونقل الكبريت.

إضافة مشروعات واستثمارات بترولية جديدة

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، تفقد أمس السبت سير العمل بالمنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة أسيوط مؤكداً على أن أعمال وجهود تطوير ورفع كفاءة المنطقة وإضافة مشروعات واستثمارات جديدة بها لا تتوقف انطلاقاً من دورها الحيوي وأهميتها في تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلى ومشروعات التنمية المستمرة بجنوب مصر وما يتوافر بها من إمكانيات يستغلها قطاع البترول جيداً في تعظيم القيمة المضافة للمنطقة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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