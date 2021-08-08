الأحد 08 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الشروط والأوراق.. رابط التقديم لكلية الشرطة 2021

كلية الشرطة
كلية الشرطة

بعد انتهاء امتحانات شهادة الثانوية العامة وقبل إعلان النتيجة خلال أيام، بدأ الاف الطلاب وأسرهم في البحث والاستعلام عن رابط التقديم لكلية الشرطة 2021 من خلال كافة محركات البحث ومواقع الإنترنت المختلفة، حيث تزداد رغبة الكثيرين فى الالتحاق والدراسة بها.

رابط التقديم لكلية الشرطة 2021

زادت خلال الأيام الأخيرة بكثافة عالية عمليات البحث عن رابط التقديم لكلية الشرطة 2021 من جميع الطلاب في الثانوية العامة والثانوية الأزهرية رغبة منهم فى الالتحاق بها خلال العام الدراسي المقبل بداية من شهر أكتوبر.

الحد الأدنى للقبول و التقديم لكلية الشرطة 2021

تم تحديد 12 أغسطس الجاري لبدء تقديم الطلبات للتقديم لكلية الشرطة 2021، مع الالتزام بكافة شروط القبول فى كلية الشرطة للعام الدراسي الجديد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية بحد أدنى لا يقل عن 65% من المجموع الكلى للطالب، وذلك لمن تنطبق عليه كافة الشروط الواجبة واللازمة للالتحاق بالدراسة. 

الدخول على رابط التقديم لكلية الشرطة 2021

يتم تقديم طلبات الالتحاق على رابط التقديم لكلية الشرطة 2021 إلكترونيا حتى 6 سبتمبر المقبل ، حسب تأكيد وزارة الداخلية مع ضرورة تسجيل كافة البيانات والانتظار إلى حين تحديد موعد الاختبار الأول للالتحاق. academy.moi.gov.eg

 

شروط التقديم لكلية الشرطة 2021

كما تم وضع عدة شروط للالتحاق من خلال رابط التقديم لكلية الشرطة 2021، منها ان يكون الطالب مصريا والاب والام مصريان الجنسية ، ومحمود السيرة وحسن السلوك والسمعة .

 

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موعد تقديم الكلية الحربية 2021.. والشروط المطلوبة

 

ألايكون قد صدر ضده حكم سابق فى جناية ـوجنحة أو قضية مخلة بالشرف والأمانة، بالإضافة إلى اللياقة البدنية والصحية والنفسية.

كما لا يقل طول الطالب عن 170 سم ويكون الوزن مناسبا لطول الطالب أى أقصى وزن _ 90 سم مما يعد طولا ووزما مثاليا، وتتضمن الشروط عدم تعدى سم الطالب 22 عاما فى أول أكتوبر المقبل وعدم الزواج.

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وائل لطفي

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