محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المشروعات بمنية النصر

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد خلال زيارته لمركز ومدينة منية النصر عدد من المشروعات الخدمية بتكلفة 23,5 مليون جنيه تقريبا بمشاركة المجتمع المدني يرافقه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والمهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس محمد سلامه مدير هيئة الأبنية التعليمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب السيد سمير والنائبة شيماء محمود نبيه والنائب ثروت فتح الباب والنائب خالد الحداد والنائب محمد خالد والدكتور رضا قويطه رئيس مركز ومدينة منية النصر والمهندس عمرو الحفني من رجال أعمال منية النصر .

الافتتاحات

وافتتح " المحافظ " قسم الاشعة المقطعية بمستشفى منية النصر المركز بتكلفة 5 مليون جنيه كما افتتح بنك الدم التجميعي الذي تم تحويله من بنك دم تخزيني الي بنك دم تجميعي مطابق للمواصفات القياسية لبنوك الدم الدوليه بتكلفة 4 مليون جنيه.

واستمع "مختار" إلي شرح تفصيلي لطريقة العمل داخل بنك الدم التجميعي ومركز الاشعه المقطعيه ووجه لوكيل وزارة الصحة بتقديم الخدمة الصحية للمرضي والمترددين علي المستشفي علي اكمل وجه واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

الافتتاحات



وافتتح " مختار " مدرسة المستشار أحمد الحنفي الرسميه للغات بكفر علام بتكلفة 14,5 مليون جنيه تقريبا علي مساحة 4200 متر وتضم 22 فصل 4 فصول رياض اطفال و 18 فصل تعليم اساسي 12 فصل للمرحلة الابتدائية و 6 فصول للمرحلة الاعدادية .

الافتتاحات

وأكد" المحافظ " علي أن افتتاح المدارس بمختلف أنواعها علي أرض الدقهلية يأتي في إطار خطة الدوله لإنشاء اكبر عدد من المدارس لتقليل كثافات الطلاب داخل الفصول .

وخلال الجوله التقي " مختار " بإحدي المواطنات واستمع الي مطالبها ومشاكلها ووجه علي الفور لرئيس المدينة بدراسة مطالبها والعمل علي حلها .

وثمن " المحافظ " دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعية في البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات الصحيه والتعليمية وغيرها من القطاعات الخدمية وأكد علي أن المجتمع المدني شريك أساسى مع الدوله في بناء الجمهورية الجديدة .