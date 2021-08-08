الأحد 08 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح عددا من المشروعات بمنية النصر

الافتتاحات
الافتتاحات

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأحد خلال زيارته لمركز ومدينة منية النصر عدد من المشروعات الخدمية بتكلفة 23,5 مليون جنيه تقريبا بمشاركة المجتمع المدني يرافقه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والمهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس محمد سلامه مدير هيئة الأبنية التعليمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ النائب السيد سمير والنائبة شيماء محمود نبيه والنائب ثروت فتح الباب والنائب خالد الحداد والنائب محمد خالد والدكتور رضا قويطه رئيس مركز ومدينة منية النصر والمهندس عمرو الحفني من رجال أعمال منية النصر .

1AE5227F-C719-41B4-B0C3-7EE370C1F810
الافتتاحات

وافتتح " المحافظ " قسم الاشعة المقطعية بمستشفى منية النصر المركز بتكلفة 5 مليون جنيه كما افتتح بنك الدم التجميعي الذي تم تحويله من بنك دم تخزيني الي بنك دم تجميعي مطابق للمواصفات القياسية لبنوك الدم الدوليه بتكلفة 4 مليون جنيه.

واستمع "مختار" إلي شرح تفصيلي لطريقة العمل داخل بنك الدم التجميعي ومركز الاشعه المقطعيه ووجه لوكيل وزارة الصحة بتقديم الخدمة الصحية للمرضي والمترددين علي المستشفي علي اكمل وجه واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

71E16338-60CB-4DEA-8FB9-111D38C93785
الافتتاحات


وافتتح " مختار " مدرسة المستشار أحمد الحنفي الرسميه للغات بكفر علام بتكلفة 14,5 مليون جنيه تقريبا علي مساحة 4200 متر وتضم 22 فصل 4 فصول رياض اطفال و 18 فصل تعليم اساسي 12 فصل للمرحلة الابتدائية و 6 فصول للمرحلة الاعدادية .

45202559-58FC-4D78-83A2-200C292E5043
الافتتاحات

وأكد" المحافظ " علي أن افتتاح المدارس بمختلف أنواعها علي أرض الدقهلية يأتي في إطار خطة الدوله لإنشاء اكبر عدد من المدارس لتقليل كثافات الطلاب داخل الفصول .

وخلال الجوله التقي " مختار " بإحدي المواطنات واستمع الي مطالبها ومشاكلها ووجه علي الفور لرئيس المدينة بدراسة مطالبها والعمل علي حلها .

وثمن " المحافظ " دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعية في البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة في مختلف القطاعات الصحيه والتعليمية وغيرها من القطاعات الخدمية وأكد علي أن المجتمع المدني شريك أساسى مع الدوله في بناء الجمهورية الجديدة .

F70A4172-3934-44D4-A913-D94B882E9D06
الافتتاحات
الدقهلية منية النصر افتتاحات محافظ الدقهلية أيمن مختار

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

كيف رد محمد حسان على تحويل الجماعات مؤسسات خيرية إلى منبع للإرهابيين؟

محمد حسان: «الإخوان» فشلوا فرفعوا شعار «الشرعية أو الدماء»

قرار من المحكمة بشأن محمد حسان.. وتأجيل «داعش إمبابة» لـ 9 أكتوبر

وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز بعد صراع طويل مع المرض

ماذا قال محمد حسان أمام المحكمة في «خلية داعش إمبابة»؟

المحكمة تسأل «حسان» لماذا لم تنضم للدراسة فى الأزهر؟.. والأخير يرد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

الحرب الأمريكية على الإعلام الصيني!

مؤمن المحمدي

العدل فى الميراث

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا؟ (نساء الظل)

عبدالوهاب داود

فى محبة دلال عبدالعزيز.. روح مصر الطيبة

ماجد حبته

إثيوبيون يقاومون الإبادة

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

أحمد المريخي

حتى لا يتحول الشاعر إلى قاتل

صور

جنازة دلال عبد العزيز

جنازة الفنانة دلال عبدالعزيز

الزمالك والمحلة.. لحظة منح القائد شيكابالا الحاوي أيمن حفني شارة القيادة

محطة تل أبيب

المزيد

خارجية فلسطين: قضية «بيتا» تتصدر الأولوية في الدبلوماسية الفلسطينية

عودة ثنائى «فوضى».. نتفليكس تعرض المسلسل الإسرائيلي الجديد «Hit and run»

أوليمبياد طوكيو.. الإسرائيلية لينوى أشرم تحصد الميدالية الذهبية فى الجمباز الإيقاعى