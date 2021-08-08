أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في فيتنام

سجلت وزارة الصحة الفيتنامية 4 آلاف و949 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة- في بيان نقلته وكالة الأنباء الفيتنامية "في إن إيه" اليوم الأحد- أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع إلى 210 آلاف و405 إصابات بعد تسجيل الحالات الجديدة، بينما وصل إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي إلى 62 ألفًا و332 حالة، في حين بلغت حصيلة الوفيات 3 آلاف و397 حالة، بعد تسجيل 147 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، وصل إلى 3. 202 مليون، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.4 مليارات جرعة حتى صباح اليوم الأحد.

فيما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 202 مليون و293 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و287 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات عن إعطاء أكثر من 4.4 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وتركيا والأرجنتين وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وإيران وألمانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.