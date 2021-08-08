إيران تسجل رقما قياسيا 542 وفاة و40 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، رقم قياسي لضحايا كورونا، بلغ نحو 40 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و542 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

فيروس كورونا في إيران

وتأتي الحصيلة القياسية الجديدة للإصابات، في يوم عاودت الدوائر الحكومية والمصارف في محافظتي طهران وأبرز المجاورتين، فتح أبوابها بعد إغلاق لنحو أسبوع، سعيًا للحد من الزيادة المسجلة في الآونة الأخيرة في إصابات كورونا.

وحذر الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، في مطلع يوليو من «موجة خامسة» من التفشي الوبائي في الجمهورية، عازيا إياها بشكل أساسي لمتحور «دلتا» شديد العدوى.

كما أشار خلال الفترة الماضية، إلى تراجع التزام الإيرانيين بالإجراءات الوقائية للحد من انتقال العدوى.

ومنذ بدء جائحة "كوفيد 19"، لم تفرض السلطات الإيرانية إجراءات إغلاق شامل على غرار تلك التي اعتمدتها العديد من دول العالم، عازية ذلك للظروف الاقتصادية الصعبة العائدة بالدرجة الأولى إلى العقوبات الأميركية.

وشكا المسؤولون الإيرانيون من تأثير العقوبات على إمكان استيراد لقاحات مضادة لـ كورونا، لا سيما لصعوبة القيام بالتحويلات المالية اللازمة من أجل الحصول عليها.