الأحد 08 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان توسع حالة الطوارئ بسبب كورونا لتشمل 8 محافظات أخرى

كورونا في اليابان
كورونا في اليابان

وسعت اليابان اليوم الأحد من حالة الطوارئ في البلاد لتشمل ثماني محافظات إضافية في المرحلة شبه الطارئة لفيروس كورونا، ومن المقرر أن تستمر الطوارئ حتى 31 أغسطس الجاري.


وذكرت صحيفة (جابات تايمز) - على موقعها الإلكتروني - أن الحكومة ستستمر في دعوة الناس إلى اتخاذ تدابير شاملة ضد العدوى في وقت يتزايد فيه عدد الحالات الجديدة التي تتسبب فيها السلالة دلتا شديد العدوى.


وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من جهود الحكومة للحد من الزيادة الهائلة في عدد الاصابات الجديدة عبر حالة الطوارئ وإجراءات شبه الطوارئ، فلا يوجد ما يشير إلى أنه سيتم السيطرة على الموجة الخامسة من الإصابات في البلاد في وقت قريب.


وتسمح حالة شبه الطوارئ لحكام المقاطعات بفرض قيود مماثلة ولكن أقل صرامة من تلك التي تم فرضها بموجب إعلان الطوارئ.


وبموجب الإجراء شبه الطارئ، ستدعو الحكومة المطاعم والحانات في المحافظات الثماني المضافة حديثا وهي فوكوشيما وإيباراكي وتوتشيجي وجونما وشيزوكا وآيتشي وشيجا وكوماموتو إلى الإغلاق قبل الساعة 8 مساءً. والتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية تماما بشكل مبدأي. كما سيسمح للمنشآت في المناطق التي تتراجع فيها اعداد الحالات الجديدة بتقديم المشروبات الكحولية حتى الساعة 7 مساءً.


وقال بعض المسؤولين الحكوميين والخبراء في الأمراض المعدية إن حالة الطوارئ يجب أن تغطي البلاد بأكملها.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

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وائل لطفي

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