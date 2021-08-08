اليوم.. «الإفتاء» تستطلع رؤية هلال محرم لعام 1443

تستطلع دار الإفتاء، اليوم الأحد، هلال شهر محرم لعام 1443 هجريًا، وذلك من خلال اللجان العلمية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن الدار عن نتيجة استطلاع الهلال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماع "فيسبوك".

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد العام الهجرى الجديد 1443 هـ، وذلك طبقًا للحسابات الفلكية التى يقوم بإعدادها.

وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد فإنه سوف يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمسين دقيقة عصرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذي الحجة الموافق 8-8-2021م (يوم الرؤية).

وأوضح الدكتور جاد أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (14 – 19 دقيقة).

وأضاف أن في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6- 24 دقيقة) ماعدا كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا اللتين لم يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمر في كوالالمبور قبل غروب الشمس بدقيقتين، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن غرة شهر المحرم 1443 هـ فلكيًا تكون يوم الإثنيـــــن 9-8-2021 م.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض، والأشهر الهجرية هى "1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.