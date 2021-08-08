إصابة 9 أشخاص إثر اصطدام أتوبيس بالحاجز الخرسانى للطريق الزراعى بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، السبت، جراء وقوع اصطدام أتوبيس سياحي الحاجز الخرساني بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، اتجاه القاهرة أعلى كوبري إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز إيتاي البارود يفيد استقبال مستشفىإأيتاي البارود العام 9 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع تصادم أتوبيس سياحي بالحاجز الخرساني، حيث تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف.

والمصابون هم كل من: "محمد شمس الدين الفرارجي، 40 عامًا، وأسامة مصطفى الفرارجي، 40 عامًا، وشريهان شمس الدين الفرارجي، 35 عامًا، وأدهم محمد شمس الدين، 12 عامًا، وأحمد منصور أحمد عمارة، 27 عامًا، ونادية عبده الفرارجي، 30 عامًا، ورحيم ياسر شمس الدين، 15 عامًا، وجيهان شمس الدين الفرارجي، 42 عامًا، وأحمد رفعت الفرارجي، 40 عامًا"، جاري عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

الحادث

كما أصيب 10 أشخاص بينهم 6 أطفال بكسور وجروح متفرقة فى أنحاء الجسم، أمس الأول، جراء انقلاب سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي "القاهرة – الإسكندرية"، بالكيلو 97 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم.



تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث بالكيلو 97 بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارتين ملاكي بطريق" القاهرة- الإسكندرية"، الصحراوي، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي.



والمصابون هم كل من: "داليا السيد محمد، ٣٤ عامًا، وحسن صدقي صديق، ٥١ عامًا، وعادل سيد عباس، ١١ عامًا، وبسملة أحمد علي، ٦ سنوات، وعبدالله السيد عباس، ١٣ عامًا، وعلي أحمد علي، ١٣ عامًا، ورحمة أحمد علي، ١٦ عامًا، ومحمود السيد عباس، ١١عامًا، وعطيات عبد الستار إبراهيم، ٦٢ عامًا، ونجوى عليوه زكي، ٤٨ عامًا"، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.